Perez: ‘Of ik begrijp dat zijn naam wordt genoemd bij Oranje? Totaal niet’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 17:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:07

Kenneth Perez begrijpt niet dat de naam van Henk ten Cate zo vaak in één adem genoemd wordt met het bondscoachschap van Oranje. De analyticus is van mening dat de oefenmeester niet geschikt is voor Oranje, met name vanwege het feit dat hij al elf jaar lang, een korte periode bij Sparta daargelaten, niet buiten het Midden-Oosten trainer is geweest. “En dat getuigt natuurlijk ook niet van enige ambitie”, foetert de Deen bij de NOS.

“Of ik begrijp dat de naam van Ten Cate zo vaak wordt genoemd? Totaal niet, totaal niet”, zegt Perez gedecideerd. “Hij is nu elf jaar trainer geweest in de zandbak, en dat getuigt natuurlijk ook niet van enige ambitie. Ten Cate wordt nu heel erg gelobbyd natuurlijk, maar ik moet eerlijk zeggen dat het me helemaal niet om een naam gaat. Wat dacht je ervan om eens verder te kijken dan een jaar en te bedenken wat we nou eigenlijk met het Nederlands elftal willen?”

“We moeten daarbij echt een profiel neerzetten en bedenken wat nou precies zoeken. Zoeken we nou een jonge en opkomende trainer, zoeken we inderdaad Louis van Gaal bijvoorbeeld of zoeken we juist iemand die al heel lang geen trainer is geweest?”, aldus Perez, die vervolgens de technisch directeur van de KNVB, Nico-Jan Hoogma, van forse kritiek voorziet.

“Hoogma en consorten moeten natuurlijk de beslissing over een nieuwe bondscoach gaan maken, maar in hem heb ik echt nul vertrouwen. Als je dan ziet hoe hij voor de camera stond na het opstappen van Frank de Boer... Handen in zijn zakken en hij kwam niet verder dan wat roepen over ‘aura van het winnen’ en Ronald Koeman. Ga nou niet weer Ronald Koeman noemen, dat is geweest. Ga niet weer op die toer.”

“Hij heeft het over een aura van een winnaar, maar ik denk dat hij blij moet zijn dat zijn baas niet zo iemand zoekt. Dan had hij geen baan", vervolgt Perez op harde wijze. "Het is echt breedtesport wat daar staat. Dat is niet wat je wil als Nederland. Je wil topsport bedrijven en je wil mensen hebben die elkaar tot grote hoogte stuwen. De grote fout die ze ooit hebben gemaakt is luisteren naar de spelers. Welke trainer willen jullie? Op pagina één van leiderschap staat: dat doe je niet. Nee, jij neemt de beslissing en kijkt wat deze spelers nodig hebben. En niet spelers die zelf gaan bepalen wat voor type ze willen. Dat is ook gebleken."

Tot slot bespreekt Perez ook de geschiktheid van Kasper Hjulmand, de huidige bondscoach van Denemarken, om Frank de Boer op te volgen. “Hij wordt heel veel genoemd nu natuurlijk, omdat hij zich op de eerste plaats natuurlijk heel goed gepresenteerd heeft. Daarnaast presteert hij heel goed en speelt hij een hele aantrekkelijke vorm van voetbal. Het is wel een trainer die iets extra’s uit een groep kan halen. Het is een zeer aantrekkelijke trainer”, besluit Perez, die overigens van mening is dat men geen overhaaste conclusies moet trekken.