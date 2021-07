Valentijn Driessen pareert: ‘Wilfred Genee duwt mij een bepaalde kant op’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 17:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

Valentijn Driessen vindt het onterecht dat hij wordt gezien als 'pleitbezorger' van Henk ten Cate als nieuwe bondscoach voor Oranje. De journalist van De Telegraaf noemde Ten Cate in De Oranjezomer weliswaar als optie, maar wil niet worden neergezet als voorvechter van de huidige trainer van Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. "Nee, ik ben geen pleitbezorger", verdedigt Driessen zich in een video-item voor zijn krant.

Donderdag noemde Driessen bij De Oranjezomer nadrukkelijk de naam van Ten Cate. Presentator Wilfred Genee suggereerde dat Driessen voor Ten Cate is vanwege diens goede contacten met De Telegraaf. "Genee duwt je een bepaalde kant op en dan is het heel lastig voor de mensen om te onderscheiden of het mijn mening is, of dat ik een pleitbezorger ben", stelt Driessen. "Maar dat ben ik niet. Ik heb ook nauwelijks contact met Henk ten Cate. Ik vind hem wel een hele goede coach, zeker in het profiel wat de KNVB heeft geschetst. Het moet een autoriteit zijn, die internationaal gewerkt heeft. Maar ik zie ook wel dat Henk ten Cate niet de eindverantwoordelijkheid heeft gehad bij Barcelona of Chelsea, en dat dat heel iets anders is dan dat wel krijgen. Want Frank Rijkaard kreeg bij Barcelona alle shit over zich heen, ook alle complimenten. Daar staat een assistent natuurlijk verder vanaf."

Driessen vindt dat de nieuwe bondscoach in ieder geval 'de Hollandse school' moet nastreven. Louis van Gaal lijkt hem daarom minder geschikt. "De identiteit van het Nederlands voetbal is avontuur, aanvallend, onderscheidend voetbal. Dat is gewoon heel veel waard. Er wordt vaak lacherig over gedaan, maar we hebben nu gezien: 5-3-2 of 3-5-2 levert ook niks op. Het geeft geen garantie dat je daarmee ver komt in het toernooi. Van Gaal speelde op het WK 2014 ook 5-3-2, en die moest iedere keer bijstellen naar 4-3-3 om wedstrijden te winnen. Van Gaal is er nu heilig van overtuigd dat dat het ideale systeem is. Dat heeft hij ook tegen Frank de Boer gezegd, die heeft zijn zege gekregen." Ván Gaal zei inderdaad vlak voor het EK dat '1-5-3-2', zoals hij het systeem noemt, in zijn ogen de beste formatie is.

Buiten Ten Cate ziet Driessen ook andere opties. "Ik wil ook nog wel een eventueel andere kandidaat naar voren schuiven", zegt hij. "Ik zat eraan te denken: Roberto Martínez werd bij Everton weggehaald door België." Martínez werd overigens in mei 2016 ontslagen bij Everton en in augustus aangesteld bij België. "Dat is nu 'de grote bondscoach'", vervolgt Driessen. "Je kan bijvoorbeeld ook Giovanni van Bronckhorst halen, en geef hem dan de tijd. Martínez heeft ook de tijd gekregen. Er komt goed materiaal aan. Misschien is hij wel een ideale bondscoach. Ze roepen nu wel dat ze 'een harde man met autoriteit' nodig hebben, maar het belangrijkst is dat je die spelers aan het voetballen krijgt. Die spelers zullen het moeten doen. Als Van Bronckhorst dat kan, waarom niet?"