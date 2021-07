Brian Brobbey krijgt hevige concurrentie in de spits bij Leipzig

Vrijdag, 2 juli 2021 om 16:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:59

De kansen voor Brian Brobbey op een basisplek bij RB Leipzig zijn enigszins geslonken. De voormalig Ajacied dient de concurrentiestrijd aan te gaan met André Silva. Transferexpert Fabrizio Romano meldt vrijdag dat Leipzig op het punt staat de aanvaller over te nemen van Eintracht Frankfurt, waar de 25-jarige Portugees afgelopen seizoen zeer succesvol was. Volgens verschillende media bevinden de onderhandelingen zich in de afrondende fase en staat alleen het papierwerk een overgang nog in de weg.

Waar Romano meldt dat enkel een aantal details een overgang van Silva naar Leipzig nog scheidt, schrijft de Leipziger Volkszeitung dat de medische keuring van de aanvaller inmiddels achter de rug is. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Bundesliga haalt daarmee een geduchte concurrent in huis voor Brobbey. De voormalig Ajacied maakte eerder dit jaar al transfervrij de overstap naar Duitsland, nadat hij met Ajax niet tot een verlenging van zijn contract kwam.

Even leek het tot een terugkeer te komen bij Ajax voor Brobbey, totdat hij eind juni via Instagram officieel zijn afscheid aankondigde bij de Amsterdammers. Brobbey plaatst een foto waarop hij als piepjonge jeugdspeler van Ajax te zien is. Hij sloot zich op zijn achtste aan bij de jeugdopleiding. "Aan Ajax en de fans: na elf jaar is het tijd om vaarwel te zeggen", schreef Brobbey bij de foto. "In die elf jaar voelde Ajax als meer dan een club: het voelde als een familie. Ik zal mijn ploeggenoten, de staf, de fans en de trainer missen. Ik wens Ajax al het beste in de toekomst. Opdat we elkaar weer tegenkomen."

Silva was een van de blikvangers tijdens het afgelopen seizoen bij Frankfurt. De spits eindigde als tweede op de topscorerslijst achter Lewandowski met 28 doelpunten en bleef daarmee onder meer Erling Haaland (27 doelpunten) voor. Zijn aandeel bij de Portugese nationale ploeg bleef echter beperkt tijdens het Europees kampioenschap. De aanvalsleider kwam in de groepsfase bij elkaar opgeteld een kwartier in actie en mocht in de achtste finales tegen België twintig minuten opdraven. Daarin wist hij niet tot scoren te komen.