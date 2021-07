NEC moet aanvoerder Rens van Eijden langdurig missen

Vrijdag, 2 juli 2021 om 16:30 • Dominic Mostert

NEC begint het nieuwe seizoen zonder Rens van Eijden. De aanvoerder raakte vorige week tijdens een training geblesseerd en wacht een maandenlang revalidatieproces, meldt de promovendus vrijdagmiddag via de officiële kanalen. NEC maakt niet bekend om wat voor blessure het gaat.

Van Eijden spreekt op de website van NEC van 'een zware tegenslag'. "Desondanks ben ik zowel fysiek als mentaal vastberaden om deze tegenslag te overwinnen", zegt de 33-jarige verdediger. "Het doel was natuurlijk om dit seizoen met NEC in de Eredivisie te spelen en ik hoop middels een goedlopende revalidatie zo snel mogelijk weer een fysieke bijdrage te leveren met het team."

Van Eijden speelde vorig seizoen 27 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en stond ook negentig minuten op het veld in de gewonnen play-offwedstrijden tegen Almere City FC, Roda JC Kerkrade en NAC Breda. Hij is opgeleid bij PSV en vertrok in 2009 naar NEC. Na zeven jaar stapte Van Eijden over naar AZ, om in 2018 weer terug te keren in Nijmegen. Zijn aflopende contract werd in maart nog met een jaar verlengd.