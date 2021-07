Ousmane Dembélé maakt technici belachelijk in hotelkamer met Griezmann

Vrijdag, 2 juli 2021 om 16:08 • Laatste update: 16:22

Op sociale media gaat een video rond waarop Ousmane Dembélé samen met Antoine Griezmann meerdere personen belachelijk maakt die een technologisch probleem op hun hotelkamer proberen te verhelpen. Het gaat om een oude video, die pas sinds vrijdag de ronde doet. Op de video is te horen dat Dembélé de Aziatische achtergrond en het uiterlijk van de technici bespot.

Het is niet bekend wanneer de video precies is opgenomen. Aan het kapsel van Griezmann is te zien dat de video in ieder geval niet tijdens het EK is opgenomen. Op sociale media wordt gespeculeerd dat de video mogelijk dateert van de zomer van 2019, toen Barcelona een deel van de voorbereiding doorbracht in Japan. Franse media hebben nog weinig geschreven over de gelekte video.

Dembélé heeft de video opgenomen en daarom zijn alleen zijn benen te zien op de video. Griezmann is wel goed in beeld, maar het is onduidelijk wat hij zegt. Dembélé is goed te horen en zegt tegen Griezmann: "Al deze lelijke gezichten, puur zodat jij PES kan spelen, schaam je je niet?" Vervolgens zegt Dembélé onder meer "Wat is dat voor achterlijke taal?" en "Zijn jullie wel of niet technologisch geavanceerd in jullie land?" Ondertussen worden de technici in beeld gebracht en lijkt Dembélé ze uit te lachen.