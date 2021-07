Feyenoord zet streep door Open Dag en eerste openbare training

Vrijdag, 2 juli 2021 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:55

Supporters van Feyenoord hoeven dit jaar niet te rekenen op een Open Dag en de eerste openbare training. De Rotterdamse club zet door beide evenementen een streep in verband met de huidige coronasituatie en de bomvolle voorbereiding. Feyenoord wist afgelopen seizoen beslag te leggen op deelname aan de tweede voorronde van de Conference League, waarin de ploeg al op 22 juli voor de eerste keer in actie komt. De tegenstander komt voort uit het duel tussen FK Decic uit Montenegro en KF Drita uit Kosovo.

"Hoewel er deze zomer steeds meer mogelijk is wat betreft het organiseren van evenementen, geldt er nog altijd een aantal beperkingen die lastige uitdagingen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het testen voor toegang", valt te lezen op de website van Feyenoord. "De jaarlijkse Open Dag van Feyenoord heeft een dusdanig laagdrempelig en open karakter, dat het voor de club geen optie is om hierbij testen voor toegang toe te passen en bezoekers te vragen om een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs. Zonder deze voorwaarden kan een grootschalig evenement als de Open Dag, met tal van uiteenlopende activiteiten in en rondom het stadion, niet plaatsvinden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord betreurt dat het noodgedwongen tot deze beslissing is gekomen. "Aan de andere kant is de club blij dat het supporters een aantal alternatieven kan bieden, zoals de oefenduels die gepland staan in De Kuip en de traditionele openingswedstrijd een week voor de competitie", schrijft de club. Feyenoord start het nieuwe Eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen Willem II op zondag 15 augustus. In aanloop naar die wedstrijd neemt Arne Slot het in de oefencampagne op tegen AEK Athene (3 juli), Werder Bremen (17 juli), PAOK (25 juli) en ADO Den Haag (1 augustus).

Op 15 juli hoort Feyenoord wie het treft in de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers spelen tegen de winnaar van het duel tussen FK Decic en KF Drita, die op 8 en 15 juli tegen elkaar in actie komen. De Conference League is een nieuwe competitie naast de Champions League en Europa League die door de UEFA in het leven is geroepen. Naast Feyenoord neemt ook Vitesse namens Nederland deel aan de Conference League. De Arnhemmers stromen in de derde voorronde in.