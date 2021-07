Lothar Matthäus wijst schuldige aan na echec Duitsland op WK en EK

Vrijdag, 2 juli 2021 om 15:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:15

Lothar Matthäus heeft felle kritiek geuit op de Duitse voetbalbond en Oliver Bierhoff in het bijzonder. De voormalig wereldkampioen snapt niet dat de voorzitter van de Duitse bond na het uiterst teleurstellend verlopen WK van 2018 is doorgegaan met Joachim Löw als bondscoach. Duitsland strandde in Rusland als vierde in de poulefase achter Zweden, Mexico en Zuid-Korea en wist ook tijdens het Europees kampioenschap geen potten te breken. Dinsdag werd de ploeg van Löw in de achtste finales naar huis gestuurd door Engeland (2-0).

"Oliver is heel slim, maar hij had stevig ondervraagd moeten worden toen Duitsland het WK van 2018 niet wist te winnen", vertelt Matthäus tegen BILD. "Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van Löw en het verknallen van het WK. Bierhoff had eerder moeten handelen en moeten zorgen voor een eerder einde van het Löw-tijdperk na 2018. Zodat wat nu is gebeurd niet had kunnen gebeuren", benadrukt Matthäus. Duitsland werd dinsdag op Wembley uitgeschakeld op het Europees kampioenschap na een 2-0 nederlaag tegen Engeland.

De neerwaartse spiraal werd ingezet nadat Duitsland een historisch slecht WK afwerkte in 2018 en als laatste eindigde in een ogenschijnlijk eenvoudig te overleven poule met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. Tegen laatstgenoemde opponent werd in slotwedstrijd zelfs het dieptepunt bereikt met een 2-0 nederlaag. "Ik denk aan de Nations League, onvoorstelbare nederlagen en een slechte chemie", gaat Matthäus verder. "Oliver Bierhoff is hier net zo verantwoordelijk voor als Löw. Maar hij werd nooit ondervraagd. alles werd op het team en Löw afgeschoven."

Löw heeft ondertussen laten weten niks te voelen voor het bondscoachschap bij het Nederlands elftal, zo zei hij eerder deze week tijdens een speciaal ingelaste persconferentie met Bierhoff. Voor de Duitse oefenmeester is er een einde gekomen aan een dienstverband van vijftien jaar bij de Duitse bond. "Ik heb nu totaal geen interesse in die functie", was Löw duidelijk naar verslaggever Bert Maalderink. "Ze hebben genoeg goede trainers in Nederland." De naam van Löw kwam al snel voorbij in de lijst met potentiële opvolgers van de opgestapte Frank de Boer.