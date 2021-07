Erik ten Hag en Alfred Schreuder niet beschikbaar als bondscoach

Vrijdag, 2 juli 2021 om 14:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:40

Erik ten Hag en Alfred Schreuder zijn niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt de NOS. De trainer van Ajax verlengde onlangs zijn contract tot medio 2023 en zal zich niet laten verleiden tot een overstap naar Oranje, meldt de omroep op basis van eigen onderzoek. Schreuder laat weten assistent-trainer van Ronald Koeman bij Barcelona te blijven.

De KNVB liet dinsdag bij monde van directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma weten een nieuwe bondscoach te zoeken die vergelijkbaar is met Koeman, de voorganger van Frank de Boer. "We willen een echte chef en baas. Dat aura hing ook om Ronald Koeman heen. En hij heeft ons weer op het juiste pad gebracht", zei Hoogma. Om die reden zou Schreuder een optie kunnen zijn: hij werkt inmiddels al een jaar samen met Koeman. De oud-middenvelder blijft voorlopig liever bij Barcelona werken.

Schreuder werkte in het seizoen 2018/19 nog bij Ajax samen met Ten Hag, die nog altijd in Amsterdam werkt. Sinds de bekendmaking van het vertrek van De Boer wordt Ten Hag steevast genoemd als potentiële opvolger. Zo vertelde Theo Janssen bij de NOS dat hij Ten Hag graag als nieuwe bondscoach zou zien. "Hij is een trainer met een idee. Als je hem de tijd geeft, kan hij er iets heel moois van maken", gaf de analist aan. "De vraag is of hij het nu ambieert, want volgens mij is het een trainer die elke dag op het veld wil staan en dat moet hij dan een beetje loslaten."

Ook Henk ten Cate wordt genoemd als kandidaat. Woensdag meldde Johan Derksen bij De Oranjezomer dat de trainer van Al-Wahda 'halsoverkop' naar Nederland is vertrokken. Joachim Löw, die deze week afzwaaide als bondscoach van Duitsland, liet deze week aan verslaggever Bert Maalderink van de NOS ook niet geïnteresseerd te zijn. Louis van Gaal wilde niet reageren toen hem deze week de vraag werd gesteld. Donderdag beweerde Jan Joost van Gangelen bij Voetbalpraat dat Manchester City-trainer Josep Guardiola het ziet zitten om ooit bondscoach van Oranje te worden.