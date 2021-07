Toni Kroos zet punt achter interlandloopbaan bij Duitsland

Vrijdag, 2 juli 2021

Toni Kroos zet een punt achter zijn interlandcarrière, zo maakt de middenvelder van Duitsland vrijdagmiddag bekend via sociale media. De 106-voudig international had voor het EK al besloten dat het toernooi zijn laatste kunstje als international zou zijn. Kroos, 31 jaar zegt zich volledig te willen richten op zijn 'doelen bij Real Madrid' en wil meer tijd voor zijn gezin vrijmaken.

Kroos miste geen minuut in de vier wedstrijden die Duitsland op het EK speelde. In de achtste finale bleek Engeland te sterk (2-0). "Ik heb 106 keer voor Duitsland gespeeld. Er komt geen volgende keer", schrijft Kroos in de aankondiging van zijn afscheid. "Ik had heel graag gezien, en ik heb er alles voor gedaan, dat het uiteindelijk 109 wedstrijden zouden zijn, aangevuld met de Europese titel. Ik heb al lang geleden besloten dat ik na het EK zou stoppen. Het was duidelijk voor me dat ik mezelf niet beschikbaar zou stellen voor het WK 2022 in Qatar, met name omdat ik me in de komende jaren volledig wil richten op mijn doelen met Real Madrid."

"Verder wil ik mezelf in de komende jaren pauzes gunnen, die er de afgelopen jaren niet waren als international", vervolgt Kroos. "Als vader en als echtgenoot wil ik er zijn voor mijn vrouw en drie kinderen. Het was een grote eer om zo lang dit shirt te mogen dragen. Ik heb dat met passie en trots gedaan. Dank aan alle fans die me hebben toegejuicht en applaudisseerden voor me. En dank voor alle critici voor de extra motivatie. Tot slot wil ik Jogi Löw enorm bedanken. Hij heeft van mij een international en wereldkampioen gemaakt. Hij heeft vertrouwen in me getoond. We hebben een lang succesverhaal met elkaar geschreven. Het was een eer en ik wens Hansi Flick het allerbeste."

In een interview met BILD zegt Kroos dat Flick graag wilde dat hij zou doorgaan als international. "Ik heb alles met hem al besproken, want ik wilde dat hij vooruit kon plannen. We hadden voor het EK contact en hij zei toen dat hij na het EK graag met me zou werken", aldus Kroos. "Iedereen die me kent, weet dat ik nooit beslissingen neem op basis van emoties. Ik denk hier al lange tijd over na. Het besluit was al voor het toernooi genomen, ongeacht de uitkomst daarvan. Ik dacht in 2018 al aan een afscheid. Mijn zoontje Leon wilde dat ik voor Duitsland bleef spelen en Löw heeft me met name overtuigd om door te gaan. Hij heeft daar meer dan één belletje voor moeten plegen."

Kroos debuteerde in maart 2010 in een oefeninterland tegen Argentinië. Hij werd vervolgens door Löw opgenomen in de selectie voor het WK 2010 en kwam in actie in de laatste groepswedstrijd, de kwartfinale, de halve finale en de troostfinale. Kroos, destijds speler van Bayern München, groeide in de kwalificatiereeks voor het EK 2012 uit tot basisspeler van Duitsland en maakte deel uit van de selectie voor het toernooi. In 2014 won hij met Duitsland het WK; na de legendarische halve finale tegen Brazilië (1-7) werd hij mede door zijn twee doelpunten en een assist verkozen tot man van de wedstrijd. Hij werd opgenomen in het Team van het Toernooi, wat twee jaar later ook gebeurde na het EK 2016. Op het WK 2018 was het hoogtepunt voor Kroos een beslissende vrije trap in de blessuretijd tegen Zweden (2-1) in de groepsfase, maar door een daaropvolgende nederlaag tegen Zuid-Korea overleefde die Mannschaft de groep niet.