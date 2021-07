‘Paris Saint-Germain moet Mbappé het hele jaar op de bank zetten’

Vrijdag, 2 juli 2021

Hoe langer het duurt, hoe harder de geruchten gonzen dat Kylian Mbappé zijn contract bij Paris Saint-Germain niet gaat verlengen. De Franse sterspeler ligt nog tot volgend jaar zomer vast in de Franse hoofdstad, maar lijkt voorlopig niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen. In dat geval moet PSG de aanvaller het hele seizoen op de bank zetten, meent Éric Di Meco. De voormalig Frans international is van mening dat de Franse grootmacht een statement moet maken richting spelers die in de toekomst in hetzelfde schuitje terechtkomen.

De contractsituatie van Mbappé zorgt al langer voor hoofdpijn bij PSG. De 22-jarige aanvaller zette bij zijn definitieve komst in de zomer van 2018 zijn handtekening onder een vierjarige verbintenis en les Parisiens hebben in de tussentijd verwoede pogingen ondernomen om dit contract open te breken, maar zonder resultaat. Volgens L’Équipe zou Mbappé intern inmiddels hebben laten weten zijn contract niet te willen verlengen. "Het probleem in dit verhaal is dat door hem het laatste jaar van zijn contract in te laten, hij degene is die de kaarten in handen heeft", vertelt Di Meco in gesprek met RMC Sport.

Di Meco pleit ervoor dat clubs niet buigen onder de druk van spelers. Volgens De 23-vourig Frans international beschikt Paris Saint-Germain over voldoende financiële stootkracht om het spel op een harde manier te spelen. "Als je als Paris Saint-Germain zijnde een punt wil maken, moet je zeggen: 'Jij wilt niet bij ons blijven? Nou, dan kun je het hele jaar op de bank zitten'", vervolgt Di Meco. "PSG heeft de middelen om dat te doen. En door dat te doen, laat je de jongens die eraan komen zien dat ze de show niet kunnen stelen."

Mbappé zou in de gesprekken met PSG geëist hebben dat er een selectie wordt samengesteld die de Champions League kan winnen. De Franse topclub denkt hier aan te hebben voldaan met het binnenhalen van Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma en Achraf Hakimi. Een bijkomend probleem is echter dat de verstandhouding tussen sportief directeur Leonardo en Mbappé vertroebeld is geraakt. De Qatarese eigenaren maken zich zelfs zorgen dat de bestuurder de onderhandelingen met Mbappé heeft verpest.