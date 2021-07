NAC Breda beleeft primeur: aandelen te koop op overnameplatform

Vrijdag, 2 juli 2021 om 11:15

NAC Breda wordt sinds deze vrijdag te koop aangeboden op het overnameplatform Brookz. De huidige aandeelhouders van de club uit de Keuken Kampioen Divisie willen honderd procent van hun aandelen verkopen. Aandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema kondigden deze beslissing onlangs al aan. De totale waarde van NAC wordt door Brookz geschat op dertien miljoen euro.

Volgens directeur Peter Rikhof van Brookz is het uniek dat een voetbalclub op een dergelijk manier wordt aangeboden. "We hebben in het verleden weleens een Italiaans wijndomein, een bank of een safaripark op het platform gehad, maar dit is toch wel van een andere orde. We beschouwen het als een groot compliment dat Crossminds het Brookz-platform nu inschakelt om een geschikte koper voor NAC te vinden", zo laat de bestuurder van het overnameplatform vrijdag weten in een reactie.

NAC wordt in het verkoopproces bijgestaan door het door Rikhof aangehaalde bedrijf Crossminds. Het advieskantoor uit Rotterdam was in het seizoen 2013/14 nog betrokken bij de herstructurering van de aandeelhoudersstructuur van de Parel van het Zuiden. Aandeelhouders Van Aalst, Van Weelde en Burema deden onlangs hun beklag over de gang van zaken bij NAC, waar trainer Maurice Steijn en technisch directeur Ton Lokhoff met veel rumoer vertrokken. Het trio benadrukt zich niet meer thuis te voelen bij een club waar 'kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot de norm', zo viel te lezen in een officieel statement.

"Zo’n zevenenhalf jaar geleden hebben de aandeelhouders een faillissement van NAC Breda ternauwernood voorkomen en ook nu nog is dit de enige reden dat de club vandaag de dag in leven is", zo begon het statement van bijna twee weken geleden. "We troffen een club aan in zwaar verval: een groot negatief eigen vermogen, een berg schulden, lijken in de kast, een vertroebelde relatie met zowel KNVB als ook de gemeente Breda, de laagste FRS rating met bijbehorende curatele, een chaotische organisatie met beperkte financiële kennis van zaken."

De aandeelhouders zeggen vaak financiële steun te hebben verleend aan de club, 'wanneer en waar nodig'. "We hebben dit gedaan in de luwte met gepaste anonimiteit", zo viel te lezen. "Onze enige drijfveer hierbij was de liefde voor de club. De beperkingen enerzijds en verantwoordelijkheden anderzijds die dit met zich meebracht zijn wellicht niet voor alle fans altijd even duidelijk geweest. Zeer recentelijk hebben we te maken gekregen met acties van sommige individuen die alle normen van fatsoen hebben overschreden. Een club kan niet worden bestuurd via een supporters ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden", aldus de teleurgestelde aandeelhouders.