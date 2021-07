Club Brugge ziet na mislukte beursgang alsnog miljoenen binnenstromen

Een flinke kapitaalinjectie voor Club Brugge. De Belgisch kampioen kan namelijk twintig miljoen euro bijschrijven door de samenwerking met Orkila Captial, eigenaar van onder meer het sportevenement Ironman. Het investeringsfonds neemt tevens voor dertig miljoen euro aan aandelen over van de huidige aandeelhouders, waardoor het totaalbedrag voor Brugge dus op vijftig miljoen euro komt te liggen.

Brugge deed eerder dit jaar een poging om toe te treden tot de beurs. Die missie mislukte, maar enkele maanden later is er toch een nieuwe bron van inkomsten gevonden. "Orkila Capital is een investeringsfonds met meer dan vijftien jaar ervaring in sport, media, entertainment en B2C markten in Europa en de Verenigde Staten. Orkila zal Club Brugge helpen om verder te groeien in digitalisering, intellectuele eigendom en contentontwikkeling alsook in direct-to-consumer business strategieën", zo valt te lezen in een verklaring op de clubwebsite.

Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is trots op het feit dat zijn club een samenwerking aangaat met Orkila Capital. "Ik ben zeer trots om vandaag een zeer duidelijke, stabiele en mooie toekomst voor Club Brugge te kunnen aankondigen. Ik ben ervan overtuigd dat onze ervaring in het internationale voetbal, gecombineerd met de uitvoerige expertise van Orkila met hun uitgebreid portfolio, een stabiele basis vormen om onze groei te consolideren in een snel veranderende voetbal- en businesswereld", aldus de dolgelukkige preses.

Jesse Du Bey, Managing Partner van Orkila Capital, is ook tevreden over de deal met Brugge, in zijn ogen 'één van de topmerken in de Europese sportwereld'. "We investeren in merken die een enorme emotionele connectie met hun fans, medewerkers en klanten hebben, gebaseerd op een passie voor hun eigen missie, hoge integriteit en sterke innovatie. We geloven dat Club Brugge perfect aan deze omschrijving voldoet."