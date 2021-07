‘Het zijn goeie keepers bij Oranje, maar uiteindelijk wil ik daar zelf staan’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:21

De spelers van PSV zijn inmiddels volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voetbalzone was donderdag aanwezig op trainingscomplex De Herdgang en sprak langs het trainingsveld met aanwinsten Ramalho en Joël Drommel over hun overgang naar Eindhoven. De doelman begint met grote ambities aan zijn avontuur bij PSV, want hij wil naast een basisplaats ook een plek onder de lat bij Oranje veroveren.

De van FC Twente afkomstige Drommel voelt zich nu al op zijn plaats bij PSV. "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier, de faciliteiten zijn goed, de jongens, de trainers, de staf. Dus alles is compleet", aldus de tevreden sluitpost, die heel blij is dat de transfer naar PSV uiteindelijk rondkwam. "Ja natuurlijk. Het heeft even geduurd, maar daarentegen was het in maart of april al rond. Dan heb je lekker rust aan je hoofd en kun je je focussen op je nieuwe club." Drommel merkt nu al de nodige verschillen tussen Twente en PSV. "Het niveau ligt hoger en de faciliteiten zijn nóg beter dan bij Twente."

Drommel is het eens met de stelling dat dit 'het belangrijkste jaar uit zijn carrière wordt'. "Dat kan je wel zeggen, zeker. Het is een stapje hoger en nu moet je klaar zijn om het hier te laten zien. Het kan een heel belangrijk jaar voor mij worden." De keeper wil uiteindelijk aanhaken bij Oranje en keek daarom in de afgelopen weken met veel interesse naar Maarten Stekelenburg, Tim Krul en Marco Bizot, de doelmannen in de EK-selectie van het Nederlands elftal. "Het zijn natuurlijk goeie keepers, maar uiteindelijk wil je daar zelf staan." Een goede serie onder de lat bij PSV kan er natuurlijk voor zorgen dat Drommel snel weer terugkeert in de Oranje-selectie.

"Het kan snel gaan natuurlijk. Als je het hier goed doet en je doet mee in de top van de competitie, dan kan het natuurlijk sneller gaan om daarbij te komen", beaamt de ambitieuze Drommel, bij Twente afgelopen seizoen een van de uitblinkers. "De vorm is heerlijk, ik zit goed in mijn vel. Ik train en werk hard en pak goeie ballen. Ik heb heel veel zin in komend seizoen en 21 juli is een heel belangrijke wedstrijd." PSV ontvangt die dag Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Drommel weet niet of hij dan gelijk onder de lat staat bij PSV, al hoopt hij natuurlijk van wel. "Ik heb er nog niets over gehoord. Ik blijf hard werken en uiteindelijk is het wel mijn doel om daar te zijn, ja."

Naast Drommel is Ramalho een van de nieuwe gezichten binnen de PSV-selectie. De Braziliaanse centrumverdediger werkte bij Red Bull Salzburg al enige tijd samen met Schmidt en de Duitse oefenmeester belde hem al een paar maanden geleden om hem te polsen. De mandekker weet dus wat hij ongeveer kan verwachten van zijn 'nieuwe coach': "Ik weet hoe hij zijn team wil laten spelen, daarom ben ik hier ook. Om mijn best te doen en proberen het team te helpen." Ramalho was al snel onder de indruk van het sportieve verhaal van PSV. "Ik was ook heel enthousiast over het aanbod. Want ik wilde ook een nieuwe uitdaging in mijn carrière. En ik hoef niet te vertellen hoe groot en geweldig deze club is."

Ramalho denkt ongeveer te weten op welke manier hij zal gaan spelen bij PSV, daar hij weet welk systeem Schmidt doorgaans hanteert. "Het is eigenlijk hetzelfde. Ik ken het en hij speelt al een poos op deze manier. Hij speelt altijd in dit systeem en in deze stijl. Een heel agressieve manier van spelen en een heel aanvallende speelwijze. Dus ik weet precies wat hij wil. Niet alleen van mij, maar van het team. Dus dat is wat ik hier ga proberen", aldus de ambitieuze mandekker van de Eindhovenaren.