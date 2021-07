Hedwiges Maduro: ‘Hij had Cristiano Ronaldo in zijn zak zitten’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:09

Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34) en Toby Alderweireld (32) zijn weliswaar ver in de dertig, maar nog altijd onmisbaar in het nationale elftal van België. Het team van bondscoach Roberto Martinez hoopt vrijdag ten koste van Italië de halve finale van het EK te bereiken. Het fundament van het team wordt gevormd door het voormalig Ajax-trio. “Wat speelde met name Vermaelen sterk tegen Portugal. Hij had Cristiano Ronaldo in zijn zak zitten”, oordeelt Hedwiges Maduro.

Maduro speelde bij Ajax samen met Vermaelen en Vertonghen. “Hij heeft zoveel kopkracht. Daarmee wint hij bijna elk kopduel. Het is heel mooi om te zien wat zij bereikt hebben en dat zij op deze leeftijd nog zo belangrijk zijn voor het Belgisch elftal”, vertelt de oud-voetballer vrijdag aan De Telegraaf. De jaren in Amsterdam zijn van grote invloed geweest op het spel van het trio, vindt Maduro. “Ze zijn alle drie sterk aan de bal en daar zie je de Ajax-opleiding in terug. Ze proberen altijd eerst voor de voetballende oplossing te gaan en de vrije man te vinden en pas als het echt niet anders kan, rossen ze de bal het stadion uit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Die combinatie van verdedigende en voetballende kwaliteiten maakt hen ook zo sterk.” Naast hun voetballende kwaliteiten zijn het ‘alle drie heel fijne jongens’, die goed in de groep liggen, zo verzekert Maduro. “Dat was bij Ajax al zo. Thomas en Jan zijn ook echte leiders, die oog hebben voor het collectief. Als zij iets zeggen, dan wordt er geluisterd. Misschien zijn er in België wel verdedigers te vinden die qua voetbal hetzelfde kunnen brengen, maar in combinatie met de rol die zij in de spelersgroep vervullen, zijn zij niet zomaar te vervangen.”

België zal een kwartfinale, een eventuele halve finale en een eventuele finale in slechts tien dagen tijd moeten afwerken. Dat zal fysiek gezien veel van de spelers vergen. “Met name bij Vermaelen, die een verleden heeft met veel blessureleed, zal het de vraag worden of dat haalbaar is”, denkt Maduro. “Aan de andere kant is dit dé kans op een prijs voor deze gouden generatie. Hier snakken ze al lang naar en voor een speler als Vermaelen is het waarschijnlijk ook de laatste kans op een prijs met België.”