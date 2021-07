Liverpool hoort vraagprijs van veertig miljoen euro

Southampton heeft een akkoord bereikt met Leicester City over de verkoop van Ryan Bertrand. De verdediger gaat een contract ondertekenen tot medio 2023, met de optie voor een extra seizoen. (Fabrizio Romano)

Paris Saint-Germain wil Moise Kean alleen terug in een huurconstructie met optie tot koop. Rafael Benítez, die onlangs werd aangesteld als manager van Everton, krijgt het laatste woord over het mogelijke vertrek van de aanvaller. (Fabrizio Romano)

Manchester City profiteert flink mee van de transfer van Jadon Sancho naar stadgenoot Manchester United. The Citizens toucheren vijftien procent, in totaal twaalf miljoen euro, van de transfersom die Borussia Dortmund ontvangt. (ESPN)