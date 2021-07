‘Kylian Mbappé ruziet en is jaloers op rol van ploeggenoot bij Frankrijk’

De verstandhouding tussen Kylian Mbappé en Antoine Griezmann heeft een vriespunt bereikt, zo meldt L'Équipe woensdag. Eerstgenoemde zou jaloers zijn op zijn ploeggenoot, die volgens Mbappé een voorkeursbehandeling krijgt van het team en bondscoach Didier Deschamps.

De Franse krant verzekert dat de relatie tussen Mbappé en Griezmann inmiddels ‘verre van amicaal’ is. Het zou vooral de jaloezie van de spits van Paris Saint-Germain zijn die de verstandhouding tussen de twee bemoeilijkt. Met name het feit dat er voor de aanvaller van Barcelona een belangrijkere rol was weggelegd op het EK dan voor Mbappé zou tot irritatie hebben geleid. Laatstgenoemde zou bovendien van mening zijn dat Griezmann veel meer vertrouwen kreeg van de trainer.

“Mbappé was veel drukker met het feit dat Griezmann de hoofdrol opeiste dan met zich puur op het voetbal te focussen en de beste versie van zichzelf te geven om les Bleus aan zeges te helpen”, schrijft L’Équipe, dat tevens meldt dat er in 2018 al frictie ontstaan was tussen de twee betrokken spelers. Griezmann zou altijd een positievere houding hebben gehad dan Mbappé, die ‘veel egoïstischer is en gefocust op het eigenbelang’.

Het werd een teleurstellend EK voor Frankrijk, dat in de achtste finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. Mbappé kreeg de eer om de laatste van de vijf Franse penalty’s te nemen, maar hij faalde opzichtig. Bovendien wist de spits, die op het WK 2018 nog de grote smaakmaker was met vier treffers en een assist, op het EK niet tot scoren te komen noch op de te schieten. Griezmann deed het met een treffer en een assist op het Europese eindtoernooi enigszins beter.