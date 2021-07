‘Ik heb op het EK nog geen beter team gezien dan wij’

Donderdag, 1 juli 2021 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Spanje gaat vol vertrouwen richting de kwartfinale op het EK tegen Zwitserland. Bondscoach Luis Enrique is ervan overtuigd dat la Roja beter is dan de zeven andere overgebleven landen op het eindtoernooi. "Ik heb op het EK nog geen beter team gezien dan Spanje", aldus de oefenmeester op de persconferentie.

In de achtste finale rekende Spanje met grote moeite af met Kroatië (3-5). "In defensief opzicht zijn we bij dit toernooi een van de beste ploegen", zegt Enrique ondanks de drie tegengoals in de afgelopen ronde. Kroatië kwam tegen Spanje in de laatste tien minuten van 1-3 terug tot 3-3 en dwong daarmee verlenging af. "Ik ben ontevreden over hoe we tegen Kroatië in de slotfase aan de bal waren. De tegendoelpunten kwamen in mijn ogen vooral door individuele fouten."

Vrijdagavond is Zwitserland de tegenstander van de Spanjaarden. Vorig jaar in de Nations League bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd: Spanje won thuis met 1-0 en speelde uit met 1-1 gelijk. "Beide teams kennen elkaar goed", zegt Enrique. "Het wordt een heel moeilijke wedstrijd. Zwitserland beschikt niet over heel veel internationaal bekende spelers, maar als collectief zijn ze een van de beste teams op het EK, door de manier waarop ze druk zetten en aanvallen. In de Nations League waren we thuis superieur, maar toch was het een lastige wedstrijd."

Enrique behoudt alle vertrouwen in zijn doelman Unai Simon, die tegen Kroatië met een blunder aan de basis stond van de openingstreffer. Simon wist een harde terugspeelbal van Pedri niet te controleren en zag de bal daardoor in het eigen doel rollen. "Je hoeft jezelf niet tot martelaar te maken", merkt Enrique op. "De fout maakt op zich niet uit: het gaat erom wat je doet na de fout. Je moet na de wedstrijd reflecteren." De bondscoach haalt daarbij toptennisser Rafael Nadal aan als voorbeeld. "Hij zegt dat je het geheugen van een vis moet hebben en hij heeft gelijk. Als je een bal verliest, heeft het geen zin om aan die bal te denken, je moet voor de volgende gaan. Dat heeft Unai uitstekend gedaan."