‘Nederland gaat Jong Oranje-international verliezen aan Marokko’

Donderdag, 1 juli 2021 om 21:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:16

Nordin Amrabat denkt te weten dat een Nederlandse Marokkaan van Jong Oranje binnenkort gaat kiezen voor Marokko. In het programma EK Voetbalpraat van ESPN wordt Amrabat gevraagd naar zijn denkwijze wat betreft de keuzes van jonge spelers voor interlandcarrières. Vervolgens laat de transfervrije aanvaller doorschemeren dat de Marokkaanse ploeg binnenkort kan rekenen op een nieuwe aanwinst. “Maar het is aan hem om het naar buiten te brengen.”

“Hoe ik kijk naar het feit dat alle jonge jongens nu die keuze moeten maken tussen Nederland en Marokko? Na het WK had ik gezegd dat alle Marokkanen vanaf dat moment voor Marokko moesten gaan spelen”, zegt Amrabat. “Dat werd met niet in dank afgenomen door de Nederlanders, maar alleen Mohamed Ihattaren heeft tot nu voor Nederland gekozen. Sommigen kijken natuurlijk ook naar speelkansen. Kijk, iedereen zegt wel heel stoer voor Marokko te kiezen, maar die spelers zijn vaak helemaal niet in beeld bij Nederland.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het maken van een keuze voor één van de landen was eigenlijk alleen weggelegd voor Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en mijn broertje (Sofyan Amrabat, red.)”, vervolgt Amrabat, die zich vervolgens lijkt te verspreken. “Daarnaast hoorde ik laatst dat een andere speler binnenkort voor Marokko gaat kiezen. Wie dat is? Een Nederlandse Marokkaan die ook voor Jong Oranje speelt. Al is het denk ik aan hem om dat naar buiten te brengen en niet aan mij.”

“Onze Spartaan, Abdou Harroui?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen direct, waarna Amrabat enigszins geschrokken lijkt te reageren. “Geen idee”, zegt de buitenspeler. Van alle spelers die namens Jong Oranje op het eindtoernooi van het EK Onder-21 in actie kwamen was Harroui inderdaad de enige Nederlandse Marokkaan in de selectie. “Nu is er overigens wel weer een nadeel om voor Marokko te spelen. De laatste Afrika Cup was in de zomer, maar die gaat nu weer terug naar januari. Als je als trainer dus een speler moet contracteren, kan hij een reden hebben om een voor een ander te kiezen”, voegt Amrabat toe.