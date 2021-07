Eljero Elia reageert voor het eerst op verbanning bij FC Utrecht

Donderdag, 1 juli 2021 om 21:24 • Jeroen van Poppel

Eljero Elia lijkt in een lastig parket te zitten bij FC Utrecht. De 34-jarige aanvaller werd woensdag niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het eerste oefenduel van het seizoen en reageert daar via Twitter voor het eerst op. "De leugen is snel, maar de waarheid heeft uithoudingsvermogen", luidt de cryptische boodschap van Elia.

FC Utrecht won woensdag zonder Elia met 2-7 van KV Mechelen. “Ik heb andere keuzes gemaakt”, verklaarde Hake na afloop de afwezigheid van de routinier tegenover De Telegraaf. “Nee, hij was niet geblesseerd. Hij is gewoon fit. Waarom hij niet speelt? Omdat we andere keuzes maken. Op die positie hebben we heel veel jongens lopen en ik heb voor deze jongens gekozen”, zei Hake tegenover Voetbal International.

Het is onduidelijk of Elia met zijn boodschap op Twitter verwijst naar een van de uitspraken van Hake. De aanvaller ligt nog één jaar vast bij FC Utrecht, maar lijkt weinig perspectief meer te hebben. Elia verloor aan het eind van het seizoen zijn basisplaats en kreeg van Hake in twee play-offwedstrijden slechts zestien minuten speeltijd. De oefenmeester wilde woensdag niet zeggen of Elia mag vertrekken en verwees naar technisch directeur Jordy Zuidam.