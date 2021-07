Cristiano Ronaldo voor het eerst bovenaan ‘meest lucratieve Instagram-lijst’

Donderdag, 1 juli 2021 om 19:30 • Jeroen van Poppel

Cristiano Ronaldo kan per gesponsorde post op zijn Instagram-pagina liefst 1,35 miljoen euro vragen, zo becijfert het Britse marketingbedrijf Hopper HQ. De 36-jarige Portugees staat daarmee wereldwijd bovenaan 'de meest lucratieve Instagram-lijst' en troeft bekende celebrities als Dwayne The Rock Johnson (1,28 miljoen euro per post) en Ariana Grande (1,27 miljoen euro) af.

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Hopper HQ publiceert sinds 2017 de lijst met bestbetaalde beroemdheden en influencers op Instagram. Het bedrijf analyseert daarvoor interne en openbaar beschikbare gegevens, die rekening houden met factoren als gemiddelde betrokkenheid, hoe vaak ze posten, branchevariabelen en het aantal volgers.

Best betaalde (oud-)voetballers op Instagram

NAAM VOLGERS PRIJS PER POST 1. Cristiano Ronaldo 308 miljoen 1.350.000 euro 2. Lionel Messi 224 miljoen 980.000 euro 3. Neymar 153 miljoen 695.000 euro 4. David Beckham 67 miljoen 305.000 euro 5. Ronaldinho 56 miljoen 254.000 euro 6. Zlatan Ibrahimovic 48 miljoen 218.000 euro 7. Gareth Bale 44 miljoen 200.000 euro 8. Mohamed Salah 43 miljoen 195.000 euro 9. Luis Suárez 41 miljoen 186.000 euro 10. Sergio Agüero 18 miljoen 80.000 euro

Dat Ronaldo bovenaan de lijst prijkt, is gezien zijn aantal volgers niet geheel verrassend: de sterspeler van Juventus is met 308 miljoen followers wereldwijd de meest gevolgde persoon op het platform. Volgens Hopper HQ zijn de geschatte kosten van een Instagram-post op de pagina van Ronaldo het afgelopen jaar met liefst 54% gestegen. "Met het EK dit jaar en een paar controversiële marketingbewegingen van de afgelopen weken, zijn Ronaldo's inkomsten omhooggeschoten", licht het marketingbureau toe. Ronaldo haalde het wereldnieuws door twee flesjes Coca-Cola weg te schuiven bij een persconferentie en zijn eigen water aan te prijzen.

In de top tien van beroemdheden die het meest kunnen rekenen per post op Instagram staat naast Ronaldo slechts één voetballer: Lionel Messi verdient volgens het Britse bureau 980.000 euro per bericht op zijn Instagram-pagina. In de lijst met alleen (oud-)voetballers wordt Messi gevolgd door Neymar (695.000 euro), David Beckham (305.000 euro), Ronaldinho (254.000 euro) en Zlatan Ibrahimovic (218.000 euro).