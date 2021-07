PSV brengt met nieuw thuisshirt gedachten terug naar seizoen 1995/96

Donderdag, 1 juli 2021 om 18:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:36

Het thuisshirt van PSV voor het seizoen 2021/22 is bekend na een onthulling van Footy Headlines. De Eindhovenaren grijpen met het nieuwe tenue terug naar het seizoen 1995/96, toen onder meer Ronaldo schitterde in een tricot met vergelijkbare patronen. Het nieuwe shirt van PSV heeft dan ook veel dunnere witte lijnen dan de laatste jaren gebruikelijk.

Daarmee wordt het nieuwe thuisshirt van PSV voornamelijk rood van kleur, net als in 1995/96 het geval was. Een verschil met het shirt van toen is dat de witte lijnen nu ook boven de shirtsponsor uitkomen. PSV is in de tussentijd ook geswitcht van kledingsponsor: van 1995 tot 2015 leverde Nike de tenues voor de Noord-Brabanders, terwijl Puma vanaf vorig jaar de shirtleverancier is. Hoofdsponsor Philips is inmiddels veranderd in Brainport Eindhoven, een samenwerking tussen diverse bedrijven uit de regio.

Het gelekte thuisshirt van PSV voor het seizoen 2021/22.

PSV speelt de uitwedstrijden in het seizoen 2021/22 in een shirt met donkerpaarse en turquoise invloeden, zo maakte de Eredivisionist twee weken geleden officieel bekend. Het uittenue is net als het gelekte thuisshirt geïnspireerd op een design uit de jaren negentig. Op de voorkant van het shirt is een subtiele verwijzing gemaakt naar de vlag van Eindhoven, die horizontale en verticale banen bevat. Het uitshirt is hier te bekijken

Het thuisshirt van PSV in het seizoen 1995/96.

