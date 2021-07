‘Die Fransen zeiden: ‘Jullie kunnen er niks van, lekker 5-3-2 gaan spelen‘’

Donderdag, 1 juli 2021 om 18:15 • Chris Meijer • Laatste update: 18:25

Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Nederlander actief in elk van de 24 landen die aan het EK deelnemen en met hen zoomen we in op de sfeer, de EK-selecties, hun eigen ervaringen en nog veel meer. In aflevering 8 vertelt Alex Schalk over wat de megastunt tegen wereldkampioen en topfavoriet Frankrijk heeft losgemaakt in Zwitserland. Het duel zorgde voor grote verdeeldheid in de selectie van zijn werkgever Servette, afkomstig uit het Franstalige Genève.

Door Chris Meijer

De hotellobby in bergdorp Crans-Montana was maandagavond grofweg voor de helft gevuld met Zwitsers en voor de helft gevuld met Fransen. En één Nederlander, die bij ieder doelpunt van Zwitserland plagerig omhoog veerde. “Die Fransen zijn heel erg arrogant, hè. Toen Oranje uitgeschakeld werd, voelde ik het al aankomen dat ik de volgende dag niet naar het ontbijt kon zonder links en rechts te horen te krijgen dat we er niks van kunnen. Dat gebeurde ook. Die Fransen zeiden tegen me: ‘Jullie zijn niks, jullie zijn nul, jullie kunnen er niks van. Lekker 5-3-2 gaan spelen’” vertelt Schalk, die zich met Servette in de Zwitserse Alpen voorbereidt op het nieuwe seizoen. Zijn werkgever is afkomstig uit Genève, de grootste stad in het Franstalige deel van Zwitserland. De nodige spelers en stafleden zijn mede daardoor afkomstig uit Frankrijk.

“Nou, Frankrijk ging die wedstrijd ook 5-3-2 spelen. Ik zat al een beetje te hopen dat het Zwitserland zou worden, zodat die Fransen de mond gesnoerd zou worden. Dus ik zat mee te juichen toen Zwitserland doorging, gewoon om die Fransen een beetje op te naaien”, lacht Schalk. Zwitserland kwam op voorsprong, maar leek de wedstrijd na een gemiste strafschop van Ricardo Rodríguez volledig uit handen te geven. Frankrijk stevende af op een 3-1 overwinning, tot de Zwitsers door doelpunten van Haris Seferovic en Mario Gavranovic in de slotfase nog op gelijke hoogte kwamen en uiteindelijk na 120 minuten voetballen de strafschoppen beter namen. “Die wedstrijd ging alle kanten op. Dan was de ene helft van het team in extase en drie minuten later weer de andere helft. Het was gruwelijk om dat zo mee te maken. Die Fransen voelden het al aankomen bij die penalty van Mbappé, dus ze stonden bij wijze van spreken al op de trap om naar boven te gaan.”

Voetbalzone publiceert in de loop van komende week een uitgebreid interview met Alex Schalk over zijn ervaringen bij Servette

Terwijl de Fransen al naar boven waren, stroomden op de telefoon van zijn Zwitserse ploeggenoten de filmpjes van volgelopen steden binnen. “Er waren een hoop mensen en auto’s op straat. Ook al zitten we er hier nu ver van vandaan, wij krijgen wel mee dat het steeds meer begint te leven. Dat zie je ook bij de staf. De oudere generatie. Die hebben het allemaal nog nooit meegemaakt dat ze zo ver komen. Onze trainer is een van de recordinternationals van Zwitserland, bijvoorbeeld”, wijst de 28-jarige spits op zijn trainer Alain Geiger. De voormalig verdediger speelde tussen 1980 en 1996 112 interlands voor Zwitserland en moet daarmee alleen recordinternational Heinz Hermann voor zich dulden, die 118 keer in actie kwam voor het Alpenland.

De kans is aanwezig dat Geiger, of zelfs Hermann, in de komende jaren nog ingehaald wordt door Xherdan Shaqiri (95 interlands) of Granit Xhaka (98 interlands). De ervaren spelers van Liverpool en Arsenal zijn op het eerste oog misschien de meest opvallende namen bij de Zwitsers, maar Schalk is ook bijzonder te spreken over Breel Embolo. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach scoorde in de eerste EK-wedstrijd van Zwitserland tegen Wales (1-1). “Embolo heeft snelheid, kracht en doelgerichtheid, dat is een hele gevaarlijke jongen. Ze hebben met Yann Sommer een goede vaste keeper met ervaring en met Manuel Akanji en Nico Elvedi twee goede verdedigers achterin.”

De opstelling van Zwitserland tegen Frankrijk. Granit Xhaka is er tegen Spanje in ieder geval niet bij, want hij is geschorst.

“Natuurlijk steken spelers als Shaqiri en Xhaka er bovenuit, maar Zwitserland is vooral een heel hecht team. Dat is heel knap, omdat je een Italiaans, Frans en Duits deel van Zwitserland hebt. Ploegen uit het Duitstalige deel van Zwitserland trainen en spelen heel anders dan clubs uit het Franstalige deel, die cultuur is heel verschillend. Om de een of andere reden is het nationale team echt een eenheid, dat is de verdienste van de trainer Vladimir Petkovic. Zo zie je maar, dat kan je ver brengen”, zo is Schalk geïmponeerd. Met Silvan Widmer (FC Basel) en Christian Fassnacht (Young Boys) bevat de Zwitserse selectie eveneens twee spelers die Schalk goed kent vanuit de Super League. “Het is wel mooi om die jongens dan nu op dit podium tegen de wereldkampioen te zien spelen. Maar het is niet zo dat ik de nationale ploeg de afgelopen jaren op de voet gevolgd heb, dat niet.”

Dat Zwitserland de poulefase, waarin Italië, Wales en Turkije de tegenstanders waren, overleefde, verbaasde Schalk niet direct. “Uiteindelijk zijn er maar zes landen afgevallen en Zwitserland had zich misschien ook wel een beetje moeten schamen als ze in hun poule niet bij de eerste drie zaten. Als Zwitserland moet je gewoon bij de eerste drie zitten, anders heb je niks op het EK te zoeken. Maar niemand had verwacht dat ze Frankrijk zouden uitschakelen. Op basis van de wedstrijd hebben ze het gewoon verdiend, dus ik kan niks anders zeggen dan: petje af”, knikt hij. Na de zege op Frankrijk wacht vrijdag om 18.00 uur in Sint-Petersburg een ontmoeting met Spanje. Als Zwitserland weer stunt is in de halve finale België of Italië de tegenstander. “Zwitserland zou het moeilijkste schema hebben van allemaal. Dat is alleen maar mooi, want als ze dan de finale halen kan niemand zeggen dat ze het niet verdiend hebben. Dus dan maar een beetje Zwitserland supporten, het is niet anders.”

