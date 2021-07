Niklas Moisander maakt transfer: ‘Een beetje zoals Ajax in Nederland’

Donderdag, 1 juli 2021 om 17:03 • Dominic Mostert

Niklas Moisander vervolgt zijn carrière in Zweden. De 35-jarige verdediger heeft een contract ondertekend bij Malmö FF, zo meldt de regerend kampioen van de Allsvenskan. Moisander komt transfervrij over van Werder Bremen, de club waarvoor hij als basisspeler uitkwam in de laatste weken van het afgelopen seizoen. Moisander heeft zich voor één seizoen verbonden aan Malmö.

Moisander speelde sinds 2016 voor Werder. Hij kwam in 142 officiële wedstrijden in actie, waarvan 23 in het afgelopen seizoen. In de laatste negen officiële wedstrijden van het seizoen miste hij geen minuut. De Fin, sinds het seizoen 2019/20 drager van de aanvoerdersband, kon niet voorkomen dat Werder na veertig jaar degradeerde uit de Bundesliga. Na de degradatie werd duidelijk dat zijn contract niet werd verlengd. Moisander kan daardoor zonder problemen overstappen naar Malmö, dat rugnummer 4 voor hem heeft gereserveerd.

Välkommen till Malmö FF, Niklas! — Malmö FF (@Malmo_FF) July 1, 2021

"Ik ben heel blij en dankbaar door deze kans om voor de grootste club van Zweden te spelen", vertelt Moisander op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ik zie ernaar uit om mijn ploeggenoten en de stad te leren kennen. Ik heb de Allsvenskan altijd gevolgd en ik weet dat Malmö een grote club is in Zweden, een beetje zoals Ajax in Nederland en Bayern München in Duitsland. Het is een grote eer om hier te gaan spelen. Ik hoop met mijn ervaring en leiderschapskwaliteiten bij te dragen aan het behalen van goede resultaten."

Met zijn transfer keert Moisander na achttien jaar terug in Scandinavië. Hij begon zijn loopbaan bij TPS in Finland en werd in 2003 vastgelegd door Ajax. In zijn eerste periode in Amsterdam bleef een debuut uit; in 2006 transfereerde hij naar PEC Zwolle. Na twee seizoenen werd Moisander opgepikt door AZ, dat hem na vier jaar kwijtraakte aan Ajax. Drie jaar later tekende Moisander een contract bij Sampdoria tegen een jaarsalaris van circa twee miljoen euro. Na een jaar vertrok hij al naar Werder. Tussen 2008 en 2017 speelde Moisander 62 interlands voor Finland.