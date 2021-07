Lookalike van Jürgen Klopp blijkt succesvolle vastgoedondernemer

Donderdag, 1 juli 2021 om 16:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:36

De man die deze week het hele internet overging als lookalike van Jürgen Klopp heeft zijn verhaal gedaan. Ray Cornwell, die dinsdag de straten rond Wembley even in de war bracht met een perfecte imitatie van de manager van Liverpool, gaat door het leven als multimiljonair. De 61-jarige Cornwell hield onder meer een verslaggever van ITV voor de gek en nam een interview af met Good Morning Britain, alvorens zijn ware identiteit bekend werd. Het idee om zich voor te doen als de Duitse oefenmeester was afkomstig van zijn kleindochter, zo gaf hij te kennen.

"Het was een spontaan idee", vertelde Cornwell dinsdag met zijn beste Duitse accent aan een nietsvermoedende verslaggever van Good Morning Britain. Tegenover Mail Online vertelt hij twee dagen later dat hij zelf ook stond te kijken van alle aandacht. "Die verslaggever kwam naar mij toe en zei: 'Hé hallo, hoe gaat het?' Ik zei: 'Ja, goed, ja en ik zette mijn Duitse accent op. Het was een heel snel interview, maar ik heb hem wel voor de gek kunnen houden. Pas de volgende dag zag ik het overal terug op televisie."

De vader van drie heeft een succesvol vastgoedbedrijf in Bloomsbury, gelegen in centraal Londen, weet Mail Online. Hij bezit tevens een hotel in Frankrijk en Marokko, runt een keten van Mexicaanse restaurants in het Verenigd Koninkrijk en een prestigieus bedrijf voor het huren van klassieke auto's. Cornwell gaf eerlijk toe dat het idee om verkleed te gaan als Klopp afkomstig was van zijn zevenjarige kleindochter Annabella, die hem bleef vragen waarom hij altijd op televisie was. Cornwell besloot daarop zo'n anderhalf jaar geleden een trainingspak van Liverpool aan te schaffen en zijn Duits bij te spijkeren. "Als mijn kleindochter echt denkt dat ik het ben, moet ik er misschien maar iets mee gaan doen, dacht ik."

Na te zijn lastiggevallen door verschillende fans en journalisten buiten Wembley voorafgaand aan de achtste finale tussen Engeland en Duitsland, bekeek Cornwell de wedstrijd in een pub met Engelse fans. "De laatste jaren krijg ik altijd opmerkingen van mensen dat ik op de echte Jurgen leek. Ik ben een gewone man die uit een zeer bescheiden gezin komt uit Zuidoost-Londen", vertelt hij tegen Mail Online. "Je zou kunnen zeggen dat ik erg succesvol ben, maar wat me veel meer vreugde en voldoening geeft, is dat ik Cheeky Jurgen ben."

Ook bij De Oranjezomer werden de beelden niet onbesproken gelaten. "Is hij het nou of niet?", vroeg René van der Gijp zich hardop af. "Hij lijkt er zóveel op." Ook Hans Kraay junior dacht de echte Klopp erin te zien. "Volgens mij is dit hem. Ik weet wel dat hij bier drinkt." Wilfred Genee trapte er niet in. "Nee joh, dat kan toch niet man. De coach van Liverpool die zo tekeer gaat. Dat kan toch niet?"