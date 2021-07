Heerenveen strikt voormalig Barcelona-doelman als keeperstrainer

Donderdag, 1 juli 2021 om 15:09 • Dominic Mostert

Ruud Hesp gaat weer aan de slag als keeperstrainer. De voormalig doelman van onder meer Fortuna Sittard, Roda JC Kerkrade en Barcelona treedt in dienst bij sc Heerenveen, zo maakt de club donderdagmiddag bekend. Hesp was na zijn actieve loopbaan keeperstrainer bij Roda JC, Oranje, FC Groningen en PSV. Vorig jaar werd zijn aflopende contract in Eindhoven niet verlengd.

Hesp gaat in Friesland aan de slag met Erwin Mulder en Xavier Mous, die met elkaar zullen concurreren om eerste keeper te worden. Vorige week vrijdag maakte Heerenveen bekend dat Mous transfervrij overkomt van PEC Zwolle. De andere doelmannen in de selectie zijn Jan Bekkema en Jaimy Kroesen. Deze week werd duidelijk dat Bekkema zijn aflopende verbintenis gaat verlengen, terwijl Kroesen nog een jaar onder contract staat in het Abe Lenstra Stadion.

Hesp was bijna twintig jaar actief in het betaald voetbal. Hij beleefde zijn grootste successen bij Barcelona, nadat hij door Louis van Gaal bij de topclub werd gehaald, uitgroeide tot eerste keeper en tweemaal landskampioen van Spanje werd. Tot een officieel interlanddebuut voor ORanje kwam het nooit, al behoorde hij wel tot de selectie van het Nederlands elftal op het EK 1996 en WK 1998. Tussen 2006 en 2012 was hij actief als keeperstrainer bij Oranje.

In zijn loopbaan als keeperstrainer werkte Hesp voor Roda JC (2002 tot 2007), FC Groningen (2007-2013) en PSV (2013-2020). "Ruud heeft zijn sporen nationaal en internationaal wel verdiend. Als doelman zelf, maar ook als keeperstrainer", zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen. "Dat iemand met zijn staat van dienst kiest voor sc Heerenveen is een compliment voor de club en de hele organisatie. Net zo goed zegt het veel over Ruud. Hij is ambitieus en gelooft in onze plannen. Met hem voegen we veel kennis en ervaring toe aan onze trainersstaf."