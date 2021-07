Zorgen bij België in aanloop naar kraker in kwartfinale tegen Italië

Donderdag, 1 juli 2021 om 15:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:03

Het is nog maar zeer de vraag of Kevin De Bruyne en Eden Hazard vrijdagavond namens België aan de aftrap verschijnen tegen Italië. De sterspelers waren donderdag tijdens de afsluitende training afwezig en voeren een race tegen de klok. Het kan voor België de eerste keer sinds 1980 worden dat het land zich plaatst voor de halve finale. Destijds bleek West-Duitsland in de finale met 1-2 te sterk.

De blessure van Hazard leek ogenschijnlijk mee te vallen, daar de aanvaller woensdag nog op het trainingsveld verscheen en een deel van de sessie bijwoonde. Donderdag liet hij de training echter schieten, mogelijk uit voorzorg. Ook De Bruyne was afwezig op de afsluitende training. De middenvelder van Manchester City werd tegen Portugal vlak na rust gewisseld voor Dries Mertens na een overtreding van achteren van João Palhinha.

Hazard werd door Roberto Martínez in de slotfase van het duel naar de kant gehaald voor Yannick Carrasco. De captain kampt met hamstringklachten. RTL weet te melden dat zowel Hazard als De Bruyne donderdag een sessie in de sportschool heeft afgewerkt, om vervolgens met de ploeg af te reizen naar München voor de kwartfinale. Voor De Bruyne verloopt het EK sowieso al rommelig. De blikvanger ontbrak tegen Rusland en deed tegen Denemarken en Portugal een helft mee. Alleen in de laatste poulewedstrijd tegen Finland maakte hij de negentig minuten vol.

"Zowel bij De Bruyne als Hazard is het positief, ze blijven bij de groep en hebben geen structurele schade", zei Martínez maandagavond tijdens de persconferentie. "Maar we racen tegen de klok. Vrijdag volgt al de volgende wedstrijd. Het wordt lastig om ze volledig fit te krijgen. Maar we gaan hen monitoren. Maar als we de halve finale halen, kunnen ze sowieso spelen. De kans dat ze spelen is fifty-fifty.”