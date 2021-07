Layvin Kurzawa deelt video: racistische agent uit bedreigingen

Donderdag, 1 juli 2021 om 14:49 • Laatste update: 14:52

Layvin Kurzawa heeft donderdagmiddag beelden gedeeld van een incident waarbij een persoon wordt bedreigd en racistisch wordt bejegend. Volgens de linksback van Paris Saint-Germain worden de bedreigingen geuit door een politieagent in burger. Het incident zou hebben plaatsgevonden nabij het trainingscomplex van PSG.

"Toen ik vanmorgen het trainingscomplex verliet, was ik getuige van een schokkend tafereel dat tegenwoordig iets te normaal wordt", schrijft Kurzawa bij de video. Via Instagram Stories komt hij met iets meer toelichting: "Toen ik maandag het trainingscomplex verliet, glimlachte een vrolijke supporter naar me. Ik wilde hem een shirt aanbieden en dat heb ik vandaag gedaan. Ik wilde het moment vereeuwigen, toen ik getuige was van deze gebeurtenis: een politieagent in burger beledigt een persoon zonder aanleiding."

Op de video zijn twee mannen te horen. De vermeende politieagent vraagt aan het begin van de video meermaals 'wat riep je daar?' en zegt vervolgens: "Wil je dat ik mijn collega's erbij haal zodat we wat lol kunnen trappen? Ik sla iedere dag gasten als jij in elkaar, klote Arabier." De persoon aan wie de bedreiging wordt geuit, is niet goed hoorbaar. Uit het raam van Kurzawa is kort een man met een mondkapje te zien, maar het onduidelijk of en hoe hij betrokken is bij het incident.