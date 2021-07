Liverpool krijgt ‘nee’ en vervolgt zoektocht

RB Leipzig is bereid om Marcel Sabitzer tegen een gereduceerd tarief van de hand te doen. De middenvelder, die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, geniet interesse van AS Roma, Arsenal en AC Milan. (BILD)

De transfer van Manuel Locatelli naar Juventus laat niet lang op zich wachten. De middenvelder is persoonlijk akkoord met de club uit Turijn, terwijl Sassuolo de prijs probeert op te schroeven. (Chris Wheatley)

De middenvelder van TSG Hoffenheim staat in de belangstelling van Liverpool, maar verkiest een langer verblijf in Duitsland boven een avontuur in de Premier League.