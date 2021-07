‘De Ligt verdient complimenten, het is een van de beste verdedigers’

Ruud Krol neemt het op voor Matthijs de Ligt, die op het EK met een rode kaart van het veld werd gestuurd tijdens het duel in de achtste finale tussen Oranje en Tsjechië (0-2). Marco van Basten is van mening dat de centrale verdediger in zijn eerste twee seizoenen in de Serie A weinig geleerd heeft, maar Krol vindt juist dat De Ligt is uitgegroeid tot één van de toppers in defensief opzicht in het Italiaanse voetbal.

"Italië is de perfecte leerschool op het gebied van verdedigen", zegt Krol, die tussen 1980 en 1984 uitkwam voor Napoli, in een interview met Radio Bianconera. "En Matthijs is in de afgelopen twee jaar enorm gegroeid in zijn rol. Hij verdient complimenten, want het is een van de beste verdedigers in de Serie A. Hij heeft een bijzonder seizoen achter de rug, met de blessure en de nieuwe trainer (Andrea Pirlo, red.) die het verdedigende aspect op een andere manier invulde. Met de komst van Massimiliano Allegri zal ook weer het nodige veranderen, dat is echt een genie in verdedigend opzicht", looft Krol de nieuwe Juventus-coach.

Krol gelooft niet dat De Ligt Juventus op korte termijn zal verlaten, ondanks de geruchten over een voortijdig vertrek uit Turijn. "Dat geloof ik niet. Hij speelt nu al voor een geweldige club waar hij elk detail van de kunst het verdedigen tot zich kan nemen. En ik denk persoonlijk niet dat De Ligt ongelukkig is bij Juventus. Ik geloof echt dat hij tot in lengte van jaren voor deze club kan uitkomen", aldus de voormalig verdediger van onder meer Ajax en het Nederlands elftal.

De Ligt maakte tegen de Tsjechen enigszins ongelukkig hands, om zo een aanval af te stoppen. Na een check bij de VAR kreeg hij de rode kaart voorgehouden. Oranje verloor daarna de grip op de wedstrijd en werd op pijnlijke wijze uitgeschakeld. Voor Krol is dat geen reden om De Ligt keihard aan te pakken. "Zijn positie bij Oranje is een probleem, want zo speelt hij bij Juventus niet (aan de linkerkant van een driemangsverdediging, red.). Matthijs is gelukkig nog steeds heel jong (21 jaar, red.) en iemand die kan leren van zijn fouten. Op dertigjarige leeftijd zou het een ander verhaal zijn."

"En zelfs de allerbeste spelers hebben weleens een slechte avond", vervolgt Krol. "Het is nog steeds een zeer waardevolle speler, daar verandert niets aan. Alleen mag je als verdediger eigenlijk nooit fouten maken, zeker niet in de Serie A. Een aanvaller zoals Álvaro Morata kan bijvoorbeeld kan heel veel kansen onbenut laten, maar als hij dan toch een keer scoort is het gelijk een nationale held. Aan de andere kant wordt een verdediger gelijk door het slijk gehaald als hij een fout maakt", zo besluit Krol.