‘Manchester United heeft na Jadon Sancho tweede topdeal bijna rond’

Donderdag, 1 juli 2021 om 10:37 • Rian Rosendaal

Het lijkt er steeds meer op dat Raphaël Varane komend seizoen in het shirt van Manchester United te bewonderen is. Verschillende bronnen melden aan ESPN dat de verdediger van Real Madrid bezig is met het afronden van zijn transfer richting de Engelse grootmacht. Volgens verschillende buitenlandse media is met de deal van Varane een bedrag van circa vijftig miljoen euro gemoeid.

Over het vertrek van Varane bij Real gaan al enige tijd verschillende verhalen. De Franse verdediger, die met Frankrijk in de achtste finale van het EK werd uitgeschakeld door Zwitserland, zou twijfels hebben bij de sportieve ambities van De Koninklijke voor de komende jaren. Het lijkt er nu op dat de mandekker Spanje na tien seizoenen gaat verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022. Manager Ole Gunnar Solskjaer ziet Varane naar verluidt als de beste verdedigende optie om naar Manchester United te halen. De stopper werd in de afgelopen tijd ook genoemd bij onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain.

Door de snelle uitschakeling van de Franse ploeg op het EK hoopt Manchester United snel zaken te kunnen doen met Real. Pau Torres van Villarreal was in beeld bij the Red Devils als alternatief voor Varane. De Spaanse verdediger is nu weer een transfertarget van Real, dat met het geld dat de verkoop van Varane opbrengt bij Villarreal wil aankloppen. Torres, met Spanje actief op het EK, heeft een ontsnappingsclausule van 65 miljoen euro in zijn huidige contract staan.

Manchester United wil echter eerst de deal met Borussia Dortmund voor Jadon Sancho afronden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano tekent de international van Engeland op korte termijn een vijfjarig contract op Old Trafford, met de optie op nog een seizoen extra. Met de transfer is een bedrag van negentig miljoen euro plus bonussen gemoeid. Alleen de medische keuring staat de officiële bekendmaking nog in de weg en de clubs moeten het nieuws nog bevestigen.