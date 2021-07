Kuipers krijgt derde wedstrijd toegewezen op Europees kampioenschap

Donderdag, 1 juli 2021 om 10:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

Björn Kuipers heeft van de UEFA zijn derde wedstrijden toegewezen gekregen op het Europees kampioenschap. De arbiter moet zaterdagavond het duel tussen Tsjechië en Denemarken in goede banen zien te leiden. De kwartfinale wordt gespeeld in het Baku Olympic Stadium. Na twee groepswedstrijden is het voor het eerst dat Kuipers dit EK in de knockout-fase in actie komt.

Kuipers wordt zoals gebruikelijk bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is de Rus Sergei Karasev. Pol van Boekel is aangewezen als videoscheidsrechter, Kevin Blom als assistent-videoscheidsrechter. Eerder dit toernooi had Kuipers in Sevilla de leiding over de wedstrijd Slowakije - Spanje (0-5) en leidde hij Denemarken - België (1-2) in goede banen. Ook was hij vierde official bij Engeland - Kroatië (1-0) op Wembley, waar Danny Makkelie de leiding had.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Kansen stijgen voor Kuipers en Makkelie na drastisch besluit UEFA’

De kansen op een EK-finale zijn voor Björn Kuipers en Danny Makkelie licht toegenomen. Lees artikel

Kuipers kreeg de complimenten voor zijn optreden bij het duel tussen Denemarken en België. In de tiende minuut legde hij het spel stil voor een eerbetoon aan Christian Eriksen, die in de wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand. De winnaar van de wedstrijd tussen Tsjechië en Denemarken komt in de halve finale tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Oekraïne en Engeland te spelen.

Naarmate het EK vordert zal een aantal scheidsrechters worden bedankt voor bewezen diensten en naar huis worden gestuurd, gebaseerd op twee argumenten: het niveau dat de arbiters halen tijdens het EK én of de landen die zij vertegenwoordigen nog in het toernooi zitten. Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse scheidsrechters actief zijn op een EK. Voor Makkelie is het tevens de eerste keer dat hij fluit op het continentale toernooi.