Belgische bond komt nu al met duidelijkheid over toekomst Martínez

Donderdag, 1 juli 2021 om 09:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:21

Roberto Martínez blijft ook na het Europees kampioenschap aan als bondscoach van de Belgische nationale ploeg, zo verzekeren De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. De Spaanse oefenmeester speelt vrijdagavond met zijn ploeg de kwartfinale tegen Italië, maar heeft van de Belgische bond al te horen gekregen dat zijn toekomst verzekerd is. Martínez fungeert sinds de zomer van 2016 als bondscoach en vervult tevens de rol van technisch directeur, zij het om zijn salaris van drie miljoen euro per jaar te kunnen verantwoorden.

Bij zijn aanstelling in 2016 gaf Martínez te kennen twee jaar aan te zullen blijven als bondscoach, om vervolgens weer terug te keren als clubcoach. Daar kwam hij op terug toen hij in 2018, nog voor de start van het WK in Rusland, zijn aflopende contract vroegtijdig verlengde. Vorig jaar gebeurde dat wederom, waardoor hij pas na het WK van 2022 in Qatar uit zijn contract loopt. Sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde als technisch directeur in 2018 vervult hij ook die functie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lange tijd werd er door de Belgische bond gevreesd voor een vertrek van Martínez, daar de trainer een afkoopclausule in zijn contract liet opnemen voor het geval er een mooie club voorbij zou komen. De Spanjaard heeft nooit onder stoelen of banken geschoven in de toekomst graag de leiding te hebben bij Barcelona, Real Madrid of een topclub in de Premier League. Zijn naam werd even in verband gebracht met Tottenham Hotspur en Everton, maar die clubs stelden woensdag met Nuno Espírito Santo en Rafael Benítez reeds een nieuwe manager aan.

Door de prestaties de afgelopen jaren wil de Belgische bond de resultaten op het EK niet laten afhangen van de toekomst van Martínez als bondscoach. De bond heeft zich als doel gesteld om de halve finale te bereiken, hetgeen vrijdag kan gebeuren. De Belgen stootten met drie zeges vrij eenvoudig door vanuit de poulefase en schakelden in de achtste finales Portugal uit. Tijdens het WK van 2018 eindigde België als derde achter Frankrijk en Kroatië. Aansluitend werd Martínez in België verkozen tot trainer van het jaar.