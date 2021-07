Van der Vaart: ‘Het is nooit zo dat hij zegt: ‘Waarom heb je me een 3 gegeven?’’

Donderdag, 1 juli 2021 om 07:56 • Chris Meijer • Laatste update: 08:17

Rafael van der Vaart stond woensdagochtend met Frank de Boer op de padelbaan. De Boer stapte een dag eerder op als bondscoach van het Nederlands elftal, als gevolg van het teleurstellend verlopen EK. Van der Vaart vertelt dat hij benieuwd was naar het gemoed van de 51-jarige oefenmeester, maar benadrukt tegelijkertijd dat er tijdens deze sessies normaal gesproken nauwelijks over voetbal wordt gesproken.

“Het ging vanochtend niet goed. Ik heb hem dik ingemaakt, ik kon nog wel zien dat hij last heeft van de situatie. Hij was eigenlijk wel vrolijk moet ik zeggen. Normaal loopt hij altijd te schelden op die baan”, begint Van der Vaart grappend aan tafel in het programma Op1. Als analist van de NOS was hij de afgelopen tijd meermaals kritisch op de keuzes van De Boer. “We kunnen er wel lacherig over doen, maar hij verliest wel zijn baan.”

“We spelen vaker en dan vergeten we alles. Eigenlijk hebben we het nooit over voetbal. Het is ook nooit zo dat hij zegt: ‘Waarom heb je me een 3 gegeven?’ Nee, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik er vandaag naartoe ging en benieuwd was naar zijn stemming”, geeft Van der Vaart te kennen. Hij krijgt de vraag of hij het moeilijk vindt om kritisch te zijn op mensen die hij goed kent. “Dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb het één keer gehad. Op dat moment was ik net gestopt met voetballen en begonnen als analist.”

“Wesley (Sneijder, red.) speelde nog in het Nederlands elftal en hij was die dag heel slecht. In de rust floepte ik eruit dat hij gewisseld moest worden. Toen dacht ik wel even: ik zeg over mijn maatje dat hij gewisseld moet worden. Daarna heb ik er geen last meer van gehad. Met Wesley heb ik het er overigens nooit over gehad”, gaat de oud-middenvelder verder. “Ik heb zelf gevoetbald en er wordt van alles gezegd en geroepen. De analisten kom je dan later gewoon weer tegen.”

In het praatprogramma komt tevens de opvolging van De Boer ter sprake. Van der Vaart pleit voor een Nederlandse bondscoach en zou dan Louis van Gaal aanstellen. “Dat is onze beste trainer. Je krijgt leuke persconferenties, hij is echt de baas. Zonder dat hij het weet, is hij ook heel grappig. Het enige probleem is dat hij er kort op zit: twee besprekingen per dag, een systeem er in stampen. Voor mij was Oranje altijd een soort uitje, omdat de druk bij je club zo hoog ligt. Mentaal was dat zwaarder dan bij Bert van Marwijk, bijvoorbeeld.”