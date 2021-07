‘Kylian Mbappé maakt binnen Paris Saint-Germain vertrekwens bekend’

Donderdag, 1 juli 2021 om 06:59 • Chris Meijer

Kylian Mbappé heeft aan enkele personen binnen Paris Saint-Germain laten weten dat hij vooralsnog niet van plan is om zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen, zo weet L’Équipe te melden. De Franse sportkrant benadrukt dat dit besluit niet onherroepelijk is, maar zoals het er nu naar uitziet dreigt er wel een transfervrij vertrek. Mbappé is in ieder geval bereid om zijn huidige contract te respecteren.

De contractsituatie van Mbappé zorgt al langer voor hoofdpijn bij PSG. De 22-jarige aanvaller zette bij zijn definitieve komst in de zomer van 2018 zijn handtekening onder een vierjarige verbintenis en les Parisiens hebben in de tussentijd verwoede pogingen ondernomen om dit contract open te breken. Het afgelopen halfjaar hebben beide partijen geregeld om tafel gezeten, maar PSG kreeg steevast van Mbappé aan het horen dat hij aan het ‘reflecteren’ was. De aanvaller zou sowieso pas na het EK een besluit nemen over zijn nabije toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Frankrijk werd afgelopen week door Zwitserland geëlimineerd op het EK, nadat Mbappé in de strafschoppenserie de beslissende penalty miste. Inmiddels heeft PSG een openingsantwoord ontvangen van de 48-voudig Frans international: verschillende personen binnen PSG hebben te horen gekregen dat Mbappé niet van plan is om zijn contract te verlengen. L’Équipe spreekt van een gevoelige kwestie en benadrukt dat dit antwoord van Mbappé misschien niet onherroepelijk is, maar het stelt PSG voorlopig wel voor een duivels dilemma.

Mbappé gaat deze zomer geen transfer forceren en is bereid om zijn contract te respecteren. Dat heeft er mede mee te maken dat er in de huidige situatie weinig clubs zijn die hem kunnen betalen. Anderzijds wil PSG hem op dit moment niet verkopen: les Parisiens zaten recentelijk met Real Madrid aan tafel om over een andere speler te praten en in die gesprekken kwam ook Mbappé ter sprake, maar de Koninklijke kreeg te horen dat hij onder geen beding te koop is. Het betekent dat men er bij PSG van overtuigd dat Mbappé alsnog gaat bijtekenen óf dat de Franse club hem liever transfervrij kwijtraakt dan deze zomer nog een relatief bescheiden bedrag binnen te halen.

De aanvaller zou in de gesprekken met PSG geëist hebben dat er een selectie wordt samengesteld die de Champions League kan winnen. De Franse topclub denkt hier aan te hebben voldaan met het binnenhalen van Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma en Achraf Hakimi. Een bijkomend probleem is echter dat de verstandhouding tussen sportief directeur Leonardo en Mbappé vertroebeld is geraakt. De Qatarese eigenaren maken zich zelfs zorgen dat de bestuurder de onderhandelingen met Mbappé heeft verpest.

Eerder werd er al gemeld dat voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de onderhandelingen met Mbappé zou hebben overgenomen, maar L’Équipe meldt nu dat de baan van Leonardo hierdoor onder druk is komen te staan. Een transfervrij vertrek van Mbappé zou uitermate pijnlijk zijn, daar PSG 145 miljoen euro neertelde om hem over te nemen van AS Monaco. Voorlopig heeft hij 171 wedstrijden voor les Parisiens achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 132 doelpunten en 61 assists.