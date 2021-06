Lodeweges vertrekt bij Oranje in afwachting van opvolger De Boer

Woensdag, 30 juni 2021 om 20:56 • Yanick Vos

In navolging van Frank de Boer trekt ook Dwight Lodeweges de deur achter zich dicht bij de KNVB. Tegenover het Algemeen Dagblad bevestigt de assistent-bondscoach dat de optie in zijn contract niet wordt gelicht. Lodeweges had in zijn verbintenis een optie om langer te blijven, maar beide partijen vinden het logisch om af te wachten wie de nieuwe bondscoach wordt.

Dinsdag werd bekend dat De Boer vertrekt als bondscoach na het teleurstellend verlopen EK. Ook Lodeweges vertrekt nu voorlopig. “De optie moest vandaag worden gelicht, maar we zijn het er allebei over eens dat het nu niet het moment is’’, aldus Lodeweges in gesprek met de krant. “Om vast te leggen dat een nieuwe coach per se met mij moet werken, dat is niet logisch. Dat vindt de KNVB en dat vind ik zelf ook.”

Behalve met De Boer voerde de KNVB-top ook met Lodeweges een evaluerend gesprek. In de evaluatie van vandaag bleek dat de assistent-bondscoach er nog altijd goed op staat bij de directie. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Lodeweges terugkeert op de bank bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach. “Zelf sta ik er ook totaal open in. Als de volgende bondscoach zegt: ik wil met Dwight praten, dan kan dat altijd. Ondertussen ben ik net als de KNVB vrij om rond te kijken.’’

Lodeweges begon in 2018 bij het Nederlands elftal als rechterhand van Ronald Koeman. Mocht hij definitief stoppen bij Oranje, dan kijkt hij er naar eigen zeggen met veel voldoening op terug. “Hoe het EK is geëindigd, geeft natuurlijk een kater, net als het vertrek van Frank. Maar er zijn ook positieve dingen gebeurd”, aldus Lodeweges, die de introductie van de nieuwe speelstijl, de doorstroom van nieuwe spelers en de Nations League-finale benoemt. “Wat de toekomst brengt, zien we wel. Ik kan me in elk geval voorstellen dat ik door ga in het voetbal. Ik vind het nog veel te leuk.’’