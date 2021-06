Derksen: ‘Ten Cate is vandaag halsoverkop naar Nederland vertrokken’

Woensdag, 30 juni 2021 om 20:35 • Yanick Vos • Laatste update: 20:48

Henk ten Cate is volgens Johan Derksen vandaag ‘halsoverkop’ naar Nederland vertrokken. De trainer van Al-Wahda wordt sinds in de wandelgangen genoemd als kandidaat om Frank de Boer op te volgens als bondscoach. Derksen ziet in Ten Cate een geschikte kandidaat en krijgt bijval van René van der Gijp. “Je kan Henk wel om een boodschap sturen”, aldus Derksen.

De Volkskrant bracht woensdag naar buiten dat Louis van Gaal niet onwelwillend tegenover een derde termijn als bondscoach van Oranje staat. “De KNVB doet dat nooit, want dat is middenmootvolk en die willen niet zo’n dominante man in hun midden hebben”, zei Derksen woensdagavond bij het televisieprogramma De Oranjezomer over een eventuele aanstelling van Van Gaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen ging vervolgens in op de situatie van Ten Cate. “Hij begint over vijf dagen in Spanje aan een trainingskamp met zijn club Al-Wahda. Die is vandaag halsoverkop naar Nederland vertrokken voor vier dagen. Daarna gaat hij pas terug naar Spanje omdat dan die club arriveert. Dus het is wel toeval dat hij nu plotseling naar Nederland is”, aldus Derksen, die niets meldde over eventuele gesprekken tussen Ten Cate en de KNVB. Volgens de analist is de voetbalbond kansloos bij een grote Nederlandse coach. “Als je Peter Bosz al niet kunt krijgen omdat hij net bij Lyon zit, zegt dat alles over het niveau van de KNVB.”

“Voor Henk zou dat leuk zijn. Die verdient dat ook een keer. Hij heeft een grote staat van dienst ook”, vulde Van der Gijp aan. De oud-voetballer gaf in een eerder stadium al aan dat hij voor Ten Cate of Van Gaal zou kiezen als nieuwe bondscoach. “Ik zou zoals Duitsland een assistent nemen die Van Gaal dan over een jaar of twee, misschien drie zou kunnen opvolgen. Dan denk ik aan Giovanni van Bronckhorst, dat hij er twee jaar bij is. Niet als assistent, gelijkwaardig is een raar woord, maar iets meer dan een assistent.”

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, merkte op dat een dergelijke constructie eerder al is opgezet door de KNVB. “Met Danny Blind is dat toen faliekant misgelopen. Hij was toen assistent van Guus Hiddink en zou doorstomen”, aldus Driessen. Derksen merkte op dat de uitstraling van Ten Cate ‘niet sympathiek’ is. “Maar misschien dat dit groepje ook wel een niet zo’n sympathieke trainer nodig heeft.”