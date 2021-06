Hake duidelijk in verklaring over afwezigheid Eljero Elia

Woensdag, 30 juni 2021 om 19:55 • Yanick Vos • Laatste update: 19:56

Eljero Elia is door FC Utrecht-trainer René Hake woensdag buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik heb andere keuzes gemaakt”, verklaarde Hake na afloop van de 2-7 overwinning op KV Mechelen aan De Telegraaf.

“Geen goed teken voor het perspectief van de ex-international wiens contract nog een jaar doorloopt bij FC Utrecht”, schrijft De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns op Twitter. Elia keerde vorig jaar terug in Nederland na drie seizoenen bij Istanbul Basaksehir. In de Eredivisie kwam hij tot 21 wedstrijden, waarvan 10 als basisspeler. In de competitie kwam de 34-jarige buitenspeler tot twee doelpunten en geen assists.

“Nee, hij was niet geblesseerd. Hij is gewoon fit. Waarom hij niet speelt? Omdat we andere keuzes maken. Op die positie hebben we heel veel jongens lopen en ik heb voor deze jongens gekozen”, verklaarde Hake tegenover Voetbal International. In gesprek met het weekblad kreeg Hake de vraag of Elia deze transferperiode mag vertrekken. Daarop verwees de trainer naar technisch directeur Jordy Zuidam, die op zijn beurt liet weten dat er van een vertrek op dit moment geen sprake is.

Het feit dat Elia niet bij de 25-koppige wedstrijdselectie zat geeft volgens het Algemeen Dagblad mogelijk aan dat er iets rond hem speelt. Het team van Hake kende geen problemen met Mechelen. Adrián Dalmau was tweemaal trefzeker. De andere goals werden gemaakt door Moussa Sylla, Bart Ramselaar, Remco Balk en Gyrano Kerk, terwijl Mechelen een keer in eigen doel schoot. Op 15 augustus begint voor Utrecht het nieuwe Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Sparta Roterdam.