Bondscoach Hongarije deelt plaagstoot uit aan Ronaldo, Neuer en Mbappé

Woensdag, 30 juni 2021 om 19:12 • Yanick Vos

Marco Rossi, bondscoach van Hongarije, drijft op Instagram de spot met de uitschakeling van Duitsland, Frankrijk en Portugal in de achtste finales van het EK. Hongarije nam het in de groepsfase op tegen de drie genoemde landen en eindigde als nummer vier in de zogenoemde poule des doods. “Tot snel op het strand!”, schrijft Rossi bij de afbeelding waarop hij zelf op het strand te zien is, samen met Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer en Kylian Mbappé.

In de groepsfase verloor Hongarije met 0-3 van Portugal. Tegen Frankrijk (1-1) speelde de ploeg van Rossi verrassend gelijk en leek het te gaan stunten tegen Duitsland (2-2). Door de late gelijkmaker van Leon Goretzka ging niet Hongarije door naar de achtste finales, maar plaatste Duitsland zich. Na de uitschakeling liet Rossi zich al kritisch uit over Ronaldo, die in Boedapest twee keer scoorde tegen Hongarije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ronaldo is een geweldige kampioen, maar kan soms heel vervelend zijn", blikte Rossi in gesprek met La Gazzetta dello Sport terug op het treffen met Portugal. "Na de penalty tegen ons juichte hij alsof hij in de finale had gescoord. Dat valt op. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen." De wedstrijd tegen Duitland duurde een paar minuten te lang voor Hongarije. "Het viel me op dat zij het vierden alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Dat kunnen wij alleen maar als een compliment zien. Wij hebben het maximale in onszelf naar boven gehaald en ik ben trots op de ploeg”, zei Rossi.

Niet lang na de Hongaren werden ook Portugal, Frankrijk en Duitsland uitgeschakeld. De Portugezen gingen ten onder tegen België, terwijl Frankrijk door Zwitserland werd uitgeschakeld na een misser van Mbappé in de strafschoppenserie. Duitsland verloor dinsdagavond op Wembley met 2-0 van Engeland. Voor Rossi reden genoeg om de bewerkte afbeelding op Instagram te plaatsen.