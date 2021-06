FC Utrecht kleineert opponent met basisklant Timber; Vitesse onderuit

Woensdag, 30 juni 2021 om 19:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

FC Utrecht is met een klinkende overwinning begonnen aan de oefencampagne in aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen. Op Sportcomplex Zoudenbalch liet de ploeg van trainer René Hake geen spaan heel van KV Mechelen: 2-7. Quinten Timber debuteerde als basisklant bij Utrecht, terwijl de fitte Eljero Elia niet bij de wedstrijdselectie zat. Tegelijkertijd wist Vitesse in zijn oefenduel niet te imponeren tegen AEK Athene, dat met een 1-3 zege het veld afstapte. Ook PEC Zwolle werkte een vriendschappelijk duel af en speelde met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund Onder-23.

KV Mechelen - FC Utrecht 2-7

De Domstedelingen begonnen voortvarend aan de ontmoeting met de nummer acht van de Jupiler Pro League van afgelopen seizoen. In de rust stond het wervelende Utrecht al op een ruime 1-4 voorsprong. Na twee minuten spelen zette Moussa Sylla zijn ploeg al op een 0-1 voorsprong, waarna ook Bart Ramselaar en Adrián Dalmau hun namen op het scorebord zetten. Even leek Mechelen via Geoffry Hairemans, die er 3-1 van maakte, terug in de wedstrijd te komen, maar op slag van rust herstelde Dalmau de marge van drie doelpunten: 1-4.

Na de thee trok Utrecht de lijn uit de eerste helft door. Remco Balk kreeg na een klein uur spelen de bal voor zijn voeten en tekende van dichtbij de 1-5 aan. Zeven minuten later werd het zelfs 1-6; ditmaal was het Gyrano Kerk die met een harde uithaal doel trof. Twintig minuten voor tijd zorgde Mechelen-spits Hugo Cuypers in eigen doel en leip Utrecht nog verder weg. Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld door Cuypers, die zijn eigen doelpunt compenseerde en voor de 2-7 eindstand zorgde. De van AS Monaco gehuurde Arthur Zagre kwam in het tweede bedrijf binnen de lijnen en maakte evenals Anastasios Douvikas en Timber zijn debuut.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Maher, Timber, Van de Streek; Sylla, Dalmau, Ramselaar.

Vitesse - AEK Athene 1-3

De Arnhemmers begonnen niet overtuigend aan de ontmoeting en na zeventien speelminuten keek men tegen een 0-1 achterstand aan. Het was Michalis Bakakis die na een afgeslagen hoekschop namens de Grieken doel trof. Twintig minuten later kwam Vitesse op gelijke hoogte. Enrico Hernández bediende uit een hoekschop Alois Oroz, die overtuigend binnenknikte: 1-1. AEK herstelde de voorsprong echter twee minuten daarna alweer; Christos Albanis zette de 1-2 op het scorebord. Hoewel Vitesse zich in de tweede helft nog probeerde te herpakken, werd het slotakkoord uiteindelijk gespeeld door Theodosis Macheras, die voor de 1-3 zorgde.

Opstelling Vitesse: Houwen; Vroegh, Hajek, Oroz, Cornelisse, Manhoef; Hernandez, Tannane, Bero; Darfalou, Gong.

PEC Zwolle - Borussia Dortmund Onder-23 1-1

Beide teams legden met aanvallend voetbal een attractieve eerste helft op de mat. Desalniettemin zag het er lang naar uit dat men met een 0-0 stand zou gaan rusten, maar op slag van de pauze zette Kenneth Paal de Zwollenaren op voorsprong. Vanaf circa twintig meter mocht de verdediger aanleggen voor een vrije trap en hij vond met een voortreffelijke trap de kruising: 1-0. Trainer Art Langeler besloot in de rust maar liefst elf wissels door te voeren. Hoewel ook het volledig nieuwe elftal in het tweede bedrijf de nodige kansen creëerde, wist Borussia Dortmund vlak voor het eindsignaal de stand toch nog gelijk te trekken. Het was Marco Pašalic die na een fraaie actie in de verre hoek de 1-1 vond.

Na afloop gaf Langeler te kennen tevreden te zijn met het eindresultaat en het spel dat zijn ploeg op de mat legde. “Veel jongens kende ik alleen nog maar van trainingen en had ik nog nooit in een wedstrijd aan het werk gezien. Het was zodoende goed om die spelers ook eens op een andere manier aan het werk te zien”, aldus de oefenmeester. Komende zaterdag wordt de voorbereiding vervolgd met een uitduel bij FC St. Pauli. Daarna komt FC Volendam als eerstvolgende tegenstander naar Zwolle.

Opstelling PEC Zwolle: Hauptmeijer; Van Polen, Paal, Saymak, Beelen; Strieder, Kersten, Bajselmani; Lagsir, Reijnders, Landu.