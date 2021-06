Everton trekt zich niks aan van dreigementen en presenteert Benítez

Woensdag, 30 juni 2021 om 16:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:05

Rafael Benítez is de nieuwe manager van Everton, zo maakt de club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Spaanse oefenmeester heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend en staat op 5 juli voor de eerste keer voor de groep, als Everton start met de voorbereiding op een nieuw Premier League-seizoen. De komst van Benítez ligt uiterst gevoelig bij de achterban van Everton, daar de oefenmeester tussen 2004 en 2010 aan het roer stond bij rivaal en stadgenoot Liverpool.

"Ik ben verheugd om als manager aan de slag te gaan bij Everton", laat Benítez in een eerste reactie weten op de website van de club. "Gedurende dit proces ben ik enorm onder de indruk geweest van de woorden van de vertegenwoordigers van de club en hun ambities om de club aan successen te helpen. Ik geloof dat dit een club is die kan groeien en ik ben vastbesloten om een bijdrage te leveren bij het verwezenlijken van die successen." Benítez was clubloos sinds zijn vertrek bij het Chinese Dalian Yifang in januari en volgt bij Everton Carlo Ancelotti op, die terugkeert bij Real Madrid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Rafa maakte grote indruk op ons met zijn kennis en ervaring, maar vooral met de passie en honger die hij liet zien om bij ons aan de slag te gaan", vertelt eigenaar Farhad Moshiri. "We hebben Benítez aangesteld omdat we erin geloven dat hij onze club succes zal brengen. Om het simpel te zeggen: we moeten terug naar de top van de Premier League en prijzen winnen. Benítez is een bewezen winnaar met enorme ervaring in de internationale voetbalwereld. Wij denken met hem de beste manager gevonden te hebben om onze doelen te bereiken."

De aanstelling van Benítez ging niet helemaal zonder slag of stoot. Toen Moshiri de naam van Benítez bovenaan het lijstje met mogelijke kandidaten zette, zorgde dat al snel voor boze reacties bij de achterban van de club. Veel fans brengen oude uitspraken van de oefenmeester in herinnering. In 2007, toen de Spanjaard nog verbonden was aan Liverpool, werd Everton door hem omschreven als een 'kleine club'. Er kwamen destijds al snel excuses, al is nog niet iedereen de sneer vergeten. Begin deze week verschenen foto's waarop te zien was dat er een spandoek met dreigende taal is aangetroffen in de buurt van de woning van Benítez.