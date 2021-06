Van Bommel spreekt bij presentatie uitgebreid over Ihattaren en Berghuis

Woensdag, 30 juni 2021 om 16:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:25

Mark van Bommel is woensdagmiddag door VfL Wolfsburg voorgesteld aan de pers. De trainer ging op de persconferentie in op vragen over potentiële versterkingen. Mohamed Ihattaren is een van de spelers die Van Bommel mogelijk naar Duitsland wil halen, zo gaf hij min of meer toe. De negentienjarige Ihattaren beschikt over een volgend jaar aflopend contract bij PSV, dat niet onwelwillend tegenover een transfer staat.

"Ik ken Mo heel goed", zei Van Bommel vlak na het persmoment in een persoonlijk gesprek met ESPN. "Hij was vijftien toen ik hem bij de Onder-19 heb gehaald (bij PSV, red.), ik heb hem meegenomen naar het eerste elftal. Ik denk dat je mijn mening kent over Mo: ik vind hem echt een fantastische speler. Gewoon een goede jongen, die het topniveau behaald heeft met mij."

Ihattaren kende afgelopen jaar onder Roger Schmidt juist een erg moeizaam seizoen, waarin hij geen basisplaats had en kwakkelde met zijn fitheid. "Ik weet niet wat er afgelopen jaar gebeurd is", zegt Van Bommel. "Ik heb hem af en toe wel gesproken op de app, maar ik ga hem niet bellen. Het is niet aan mij, omdat Roger Schmidt gewoon met hem werkt. Het zou slecht zijn als ik hem bel en zeg: 'Je moet dit en dit doen.' Of: 'Je moet naar de trainer gaan.' Dat doe je niet."

Op de vervolgvraag of hij Ihattaren bij Wolfsburg wil hebben, antwoordt Van Bommel enigszins ontwijkend: "Iedereen kent mij. Mo is gewoon een topspeler. Hij wordt natuurlijk altijd met mij in verband gebracht, omdat ik met hem gewerkt heb. Hij heeft goed gespeeld bij mij, afgelopen seizoen heeft hij het moeilijk gehad. Dus waar ik ook naartoe zou gaan, Mo zal altijd genoemd worden. Het is gewoon een goede gast, waar ik het gewoon goed mee kan vinden. Of het dus zou kunnen? Wie weet. We hebben altijd belangstelling voor goede spelers", glimlacht Van Bommel.

Eerder werden ook Steven Berghuis, Arnaut Danjuma Groeneveld en Micky van de Ven in verband gebracht met Van Bommel. "Maar het is niet zo dat ik zeker spelers meeneem", zei hij op de persconferentie. "Er zijn veel spelers genoemd en dat zal in de zomer weer zijn. We bespreken het met Jörg Schmadtke en Marcel Schäfer (algemeen directeur en technisch directeur, red.). We kijken samen naar eventuele versterkingen. Als we ons kunnen versterken, zullen we dat doen."

Berghuis gaat in ieder geval niet naar Wolfsburg. "Ik ken Steven en ik wilde hem twee jaar geleden ook naar PSV halen", aldus Van Bommel. "We hebben zo af en toe contact, hij heeft ook contact gehad met Wolfsburg. Maar wij willen eigenlijk gewoon jonge spelers. Steven is een hele ervaren jongen, 29 jaar met een heel hoog rendement: veel assists en doelpunten. Maar op dit moment speelt dat niet."