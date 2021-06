Van Gaal niet onwelwillend tegenover derde termijn als bondscoach

Woensdag, 30 juni 2021 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:22

Nu Frank de Boer zijn ontslag bekend heeft gemaakt als bondscoach van het Nederlands elftal, kan het speculeren over zijn opvolger beginnen. De naam van Louis van Gaal wordt veelvuldig genoemd, net als Joachim Löw. Laatstgenoemde heeft woensdag tijdens een speciale persconferentie aangegeven niet open te staan voor de vacante trainersfunctie. Van Gaal zou daarentegen wel oren hebben naar een derde termijn als bondscoach van Oranje, weet De Volkskrant te melden.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Van Gaal in verband wordt gebracht met het bondscoachschap. Vorig jaar, toen de KNVB noodgedwongen op zoek moest naar een opvolger voor de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman, werd zijn naam eveneens genoemd. "Hij zat naast de telefoon, maar wie ook belde, geen KNVB", schrijft De Volkskrant. "Nu staat Van Gaal opnieuw niet onwelwillend tegenover een derde dienstverband als bondscoach." De KNVB gaf vorig jaar de voorkeur aan De Boer, die dinsdag na een uiterst teleurstellend verlopen EK na negen maanden de handdoek in de ring gooide.

Geen Oranje voor Joachim Löw: 'Het zou mij goed doen even afstand te nemen'

Mocht de KNVB dit keer wel bij Van Gaal uitkomen, dan wordt het voor de oefenmeester zijn derde termijn bij de Nederlandse bond. Eerder slaagde Van Gaal er vanaf 2000 niet in om Oranje naar het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea te loodsen. Kwalificatie bleek een te grote horde, daar Nederland als derde eindigde achter Portugal en Ierland. Tijdens zijn tweede termijn was Van Gaal een stuk succesvoller en loodste hij Nederland naar de bronzen plak tijdens het WK van 2014 in Brazilië.

Met de komst van een nieuwe bondscoach is enige haast geboden, aangezien Oranje op 1 september de WK-kwalificatiereeks voortzet met de wedstrijd tegen Noorwegen. Door de nederlaag tegen Turkije kan Oranje zich geen misstappen meer veroorloven. "We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden", aldus directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. De bond hoopt voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen een opvolger te presenteren.