Joachim Löw niet geïnteresseerd in bondscoachschap Oranje

Woensdag, 30 juni 2021 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Joachim Löw voelt er op dit moment niks voor om als bondscoach van het Nederlands elftal aan de slag te gaan, zo vertelde hij woensdagmiddag tijdens een persconferentie. De naam van de vertrekkend bondscoach van Duitsland wordt sinds het ontslag van Frank de Boer nadrukkelijk in verband gebracht met Oranje, maar de Duitse oefenmeester maakte aan alle geruchten al gauw een einde. Voor Löw kwam er dinsdag na vijftien jaar een einde aan zijn dienstverband bij Die Mannschaft met de uitschakeling in de achtste finales door Engeland (2-0).

Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie met Oliver Bierhoff, directeur bij de Duitse voetbalbond (DFB), werd Löw gevraagd naar de vacante trainerspositie bij het Nederlands elftal. "Ik heb nu totaal geen interesse in die functie", is Löw duidelijk naar verslaggever Bert Maalderink. "Ze hebben genoeg goede trainers in Nederland.". De naam van Löw kwam al snel voorbij in de lijst met potentiële opvolgers van De Boer. In Duitsland wordt Löw vooral bekritiseerd na de vroege uitschakeling van Duitsland op het EK. Volgens Der Spiegel was Löw nooit heel erg populair in zijn jaren als bondscoach. Na het gewonnen WK van 2014 werd dat ook steeds minder.

Jogi Löw is not interested in becoming the national coach of Holland — Christian Falk (@cfbayern) June 30, 2021

Het WK van 2018 werd een groot drama, terwijl ook de Nations League-campagne en het EK een teleurstellend einde kenden. "Betekent dit ook het einde van zijn trainerscarrière?", vraagt de Duitse krant zich af. Ondertussen vraagt men zich af of de succestijden snel weer terugkeren, nu Löw vertrekt. "De problemen blijven. Het tijdperk van Löw eindigt zonder roem en daar is hij zelf ook zeker schuldig aan. Hoe moeilijk zal het worden voor Flick?"

Woensdag blikte Löw, die wordt opgevolgd door Hansi Flick, voor de laatste keer terug op zijn tijd als bondscoach van de Duitse ploeg. "Het zijn vijftien lange jaren geweest", aldus Löw. "Met veel mooie momenten en natuurlijk ook teleurstellingen. Ik heb door de jaren heen zoveel momenten meegemaakt. Niet alleen de resultaten, maar ook de tijd die we samen hebben doorgebracht. Die momenten zal ik nooit vergeten. Het team heeft een mooie toekomst voor de boeg. Ik wens Hansi Flick het allerbeste en heel veel succes. Mijn hart zal altijd rood, zwart en goud zijn."