Uitbundige Zinchenko maakt de tongen los: ‘Ik kan me daar zó aan storen’

Woensdag, 30 juni 2021 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:21

Na afloop van de gewonnen achtste finale van Oekraïne tegen Zweden (1-2) waren de meeste ogen gericht op Oleksandr Zinchenko. De linkervleugelverdediger nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening en werd verkozen tot man van de wedstrijd, maar liet duidelijk blijken niet te kunnen leven met de kritieken die zijn ploeg de voorbij weken te verduren kreeg. Zinchenko vierde zijn openingstreffer door al schreeuwend zijn vinger voor de mond te doen terwijl hij naar de reservebank sprintte. Na afloop van het duel gaf de speler van Manchester City tekst en uitleg tijdens de persconferentie.

Zinchenko werd na de overwinning in de achtste finales gevraagd naar zijn uitbundige manier van juichen. "In de eerste drie wedstrijden kregen we veel kritiek over ons heen", vertelt de linkspoot. "Dat was ergens wel terecht vanwege ons spel. Maar met mijn manier van juichen wilde ik duidelijk maken dat alle criticasters nu hun mond moeten houden." De voormalig PSV'er brak na een klein half uur spelen de ban tegen Zweden met een fraaie volley. Emil Forsberg trok de stand nog voor rust gelijk, waarna invaller Artem Dovbyk Oekraïne in de laatste minuut van de verlenging alsnog naar de kwartfinale kopte.

"Wij verdienen het als team om hier te staan", vervolgt Zinchenko zijn verhaal. "Wij slagen erin om onze ambities waar te maken en historie te schrijven. Het wordt nu dus tijd dat iedereen ons gaat steunen. Overigens doet het overgrote deel dat al. In elke wedstrijd dit toernooi had ik het gevoel dat we een thuiswedstrijd speelden." Oekraïne voldeed met het bereiken van de achtste finales al aan de doelstelling dit Europees kampioenschap, daar het land mikte op het overleven van de groepsfase. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko eindigde als derde in de groep van Oranje en treft zaterdag in het Stadio Olympico Engeland.

De zichtbaar opgefokte manier van juichen van Zinchenko kon bij Studio Europa op weinig bijval rekenen van Fresia Cousiño Arias. "Ah, ik kan me daar zó aan storen. Dan maak je zo'n doelpunt, juich gewoon of juich niet, maar dít. Je speelt bij Manchester City, je bent een grote speler bij Oekraïne, waarom? Dat is toch niet nodig? Omdat er wat kritiek is geweest omdat ze misschien meer van je hadden verwacht. Laat het lekker van je afglijden en geniet van je doelpunt." Ook Rafael van der Vaart ergerde zich. "Dan denk ik: Wat is er dan gezegd, dat je niet zo goed speelt? Daar is tegenwoordig iedereen een beetje boos over."