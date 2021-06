Van Hanegem vernietigend: ‘Het is alleen maar kopen, kopen, kopen’

Woensdag, 30 juni 2021 om 12:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:00

Willem van Hanegem uit aan de vooravond van het nieuwe seizoen in de Eredivisie forse kritiek op Roger Schmidt. In de optiek van de analist is de Duitse coach van PSV teveel gefocust op het binnenhalen van spelers. PSV haalde voor de jaargang 2021/22 Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Joël Drommel, André Ramalho en Phillipp Mwene en Van Hanegem verwacht nog meer aankopen voor de Eindhovense club.

"Hij (Schmidt, red.) is nog niet uitgekocht zag ik", opent Van Hanegem in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Maar ze hebben er toch al een aantal gekocht?" De trainer in ruste verwacht ondanks de aankopen niet dat PSV Ajax van de troon zal stoten als kampioen. "Nee, nee, nee, nee. Ik hoop het wel, want het moet een beetje spannend blijven. Ik denk dat Ajax toch meer kwaliteiten in huis heeft. En bij Schmidt is het alleen maar kopen, kopen, kopen. Maar als je nu ook weer drie, vier aardige, jeugdige spelers kwijtraakt, dan wordt het toch weer een probleem hoor", waarschuwt Van Hanegem.

"Ik heb er een hard hoofd in", vervolgt Van Hanegem zijn analyse over de huidige staat van de PSV-selectie. "En als je er dan tien moet kopen in twee jaar tijd. Dan hoop ik dat degenen die dit jaar nog een beetje de kar hebben getrokken, dat hoor ik dan, dat die ook weleens zin hebben om ergens anders te gaan kijken. En niet elke keer maar horen van: 'Dat is het, dat is het, dat is het'. Nou hebben we het de hele tijd over Frank de Boer gehad, maar Schmidt heeft een jaar lang de gelegenheid gehad om iets neer te zetten."

"En niet met koekenbakkers, het zijn allemaal kwalitatief goede spelers. En er is niks van terechtgekomen", velt Van Hanegem een hard oordeel over het eerste jaar van Schmidt bij PSV, dat met zestien punten achterstand op kampioen Ajax op de tweede plaats eindigde. "En dan ga je maar weer een bus met andere spelers kopen en dan gaan we maar weer kijken. En op een gegeven moment is het potje leeg. En dan is de trainer weg en dan zit je met allemaal met van die gasten. Nou, ben je dan klaar?", vraagt Van Hanegem zich hardop af.