Mourinho verdedigt Depay: ‘Mensen denken dat het een feestbeest is’

Woensdag, 30 juni 2021 om 11:47 • Rian Rosendaal

José Mourinho is van mening dat er te negatief wordt gedaan over Memphis Depay. De huidige manager van AS Roma maakte de Oranje-international korte tijd mee bij Manchester United en kent derhalve de extravagante kant van de aanvaller. Mourinho wijst echter ook op het feit dat Depay sinds zijn vertrek uit Engeland een stuk volwassener is geworden als speler.

"Ik las iets over Wayne Rooney. die vertelde over die keer dat Depay met een Rolls Royce aankwam bij een duel van het reserveteam en de cowboyhoed die hij droeg. Zo was hij ook een beetje, maar het is een goede jongen. Het is een op en top professional", benadrukt Mourinho in gesprek met talkSPORT. "Mensen kijken soms naar hem en denken dat het een feestbeest is. Ik denk dat hij in Lyon echt volwassen is geworden, iets dat spelers ook echt nodig hebben soms."

"Soms vertrekken spelers te vroeg naar een topclub en kunnen ze de druk niet aan", weet Mourinho uit ervaring. "Dan hebben ze moeite met de moordende concurrentie en het feit dat ze niet wekelijks in actie komen. Dat er geweldige spelers zijn die ook op hun positie kunnen worden opgesteld. Dan verliezen sommige spelers de realiteit uit het oog en gaan ze kinderachtig doen. En dat is ook wat er met Depay is gebeurd", zo blikt de Portugese coach terug op de kortstondige samenwerking met de aanvaller.

Het vertrek van Depay naar Lyon in januari 2017 is voor alle partijen een goede zaak geweest, zo oordeelt Mourinho ruim vier jaar later. "Die keuze heeft goed uitgepakt en nu arriveert hij als een volwassen speler bij Barcelona. Hij heeft nu een goede leeftijd (27 jaar, red.) en ik ben ervan overtuigd dat de voetbalcultuur van Barcelona hem zal helpen om nóg beter te worden in deze belangrijke fase in zijn loopbaan. Ik heb in ieder geval alleen maar goede herinneringen aan hem en ik wil nogmaals benadrukt hebben dat het een goede professional is", zo besluit de Roma-trainer.

Depay kwam onlangs een tweejarig contract overeen met Barcelona. De Catalanen hebben de eenzijdige optie om de samenwerking te verlengen tot 2024, al moet de aanvaller dan wel vóór 31 december 2022 te horen krijgen dat er een derde seizoen aan zal worden vastgeplakt. Volgens diverse Spaanse media is er een ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro opgenomen in het contract van Depay, die na zijn vakantie officieel wordt gepresenteerd in het Camp Nou.