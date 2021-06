Tottenham Hotspur heeft eindelijk gewenste nieuwe manager binnen

Nuno Espírito is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo meldt de club uit Noord-Londen via de officiële kanalen. De Portugese manager dient als opvolger van José Mourinho, die in april van dit jaar door de clubleiding van Tottenham op straat werd gezet. Ryan Mason maakte vervolgens het seizoen af. Espírito, die in mei na vier jaar zijn vertrek aankondigde bij Wolverhampton Wanderers, tekent een contract voor twee seizoenen.

De zoektocht van Tottenham naar een nieuwe manager was een gebed zonder einde. De club uit Noord-Londen werd de voorbije maanden met menig oefenmeester in verband gebracht, maar wist met niemand een akkoord te bereiken. Er werden gesprekken gevoerd met Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca en Gennaro Gatusso, maar telkens volgde nul op rekest. Ook Erik ten Hag werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar de Premier League. De trainer van Ajax besloot echter zijn contract te verlengen in Amsterdam.

Espírito is wél geslaagd voor de sollicitatieprocedure van voorzitter Daniel Levy. De voormalig trainer van Valencia en Wolverhampton Wanderers moet Tottenham zien terug te brengen naar de plekken die recht geven op deelname aan de Champions League. Afgelopen seizoen eindigde Tottenham teleurstellend als zevende, wat de club deelname aan de Conference League opleverde. De kans is groot dat the Spurs de jacht op Champions League-voetbal gaan hervatten zonder sterspeler Harry Kany. De aanvalsleider en captain staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City.

De 47-jarige Espírito gold bij the Wolves als een succescoach en leidde de club in zijn eerste seizoen naar de Premier League door de titel te veroveren de Championship. Op het hoogste niveau loodste hij zijn ploeg twee keer naar de zevende plaats. Afgelopen seizoen eindigde Wolverhampton als dertiende in de Premier League. In mei kondigde hij na vier seizoenen zijn vertrek aan. Ook stond hij in het verleden aan het roer bij FC Porto, Valencia en Rio Ave.