Buitenlandse media kraken De Boer: ‘Ajax-magie is wel uitgewerkt’

Woensdag, 30 juni 2021 om 11:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:11

Het ontslag van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De oefenmeester gooide dinsdag de handdoek in de ring na de zeer teleurstellende uitschakeling op het Europees kampioenschap door Tsjechië (0-2). Terwijl in Nederland druk wordt gespeculeerd over zijn opvolger, proberen buitenlandse media de prestaties van De Boer in woorden uit te drukken.

Volgens Sporza had De Boer de schijn van de menigte niet mee. "De Boer was niet de populairste bij de fans van Nederland, ook niet bij tal van ex-spelers", luidt het oordeel. "Voor de start van het EK was de druk op De Boer al immens. De Nederlandse fans waren het niet eens met zijn tactische keuzes, ook een aantal oud-spelers vonden dat De Boer anders moest spelen. Die druk ligt uiteindelijk mede aan de basis van zijn vertrek." Het Laatste Nieuws schrijft dat 'de druk vanuit de publieke opinie en de pers het laatste zetje heeft gegeven'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De waarschuwingen uit het verleden waren niet voldoende voor De Boer", doelt La Gazzetta dello Sport op eerdere uitschakelingen tegen Tsjechië. "We kunnen wel stellen dat de magie van zijn Ajax-jaren, toen hij een record vestigde door vier keer op rij landskampioen te worden, verdwenen is. Hij worstelt na Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United met een nieuwe mislukking." L'Équipe voegt daar een pijnlijk cijfer aan toe. "Drie van de laatste vier klussen als trainer hebben voor De Boer minder dan vijftien wedstrijden geduurd." Het avontuur bij Atlanta (55 wedstrijden) duurde veruit het langst voor de oud-international.

Het Spaanse El País komt alvast met een waslijst aan potentiële vervanger. "Frank Rijkaard, Joachim Löw, Dick Advocaat, Henk ten Cate, Peter Bosz, Erwin van de Looi, Kees van Wonderen, Erik ten Hag of zelfs Louis van Gaal", somt het dagblad op. "Eén van hen moet Nederland weer op de rails krijgen. Sinds De Boer het overnam van Ronald Koeman, presteert de ploeg van Frenkie de Jong en Memphis Depay grillig. Nooit was er stabiliteit in het 5-3-2-systeem."

In Duitsland kwam het ontslag van De Boer niet geheel onverwachts. "Iemand moet de gevolgen onder ogen zien", schrijft BILD "Na de EK-domper in de achtste finale tegen het gepassioneerde Tsjechië, kreeg vooral De Boer kritiek te verduren. Vernietigende kritiek, mogen we wel zeggen. Er moet nu snel een opvolger worden gevonden, want Nederland speelt op 1 september de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen", voegt Kicker daar aan toe.