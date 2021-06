L'Équipe onthult reden waarom Coman weigerde gewisseld te worden

Woensdag, 30 juni 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal

Ophef in Frankrijk over de wissel van Kingsley Coman in het duel met Zwitserland (3-3) in de achtste finale van het EK. De vleugelaanvaller weigerde in eerste instantie om in de tweede helft van de verlenging om naar de kant te gaan, al kreeg bondscoach Didier Deschamps uiteindelijk toch zijn zin. Volgens L'Équipe wilde Coman vanwege zijn imago niet gewisseld worden tegen de Zwitsers.

Coman denkt namelijk dat hij in Frankrijk te boek staat als een speler die vanwege blessureleed vaak afwezig is of gewisseld moet worden. De aanvaller van Bayern München wilde daarom ten koste van alles blijven staan in het spectaculaire EK-duel met Zwitserland, zeker ook omdat hij zelf als invaller binnen de lijnen was gekomen. Deschamps bracht Coman in de rust in de ploeg voor verdediger Clément Lenglet, zodat er door Frankrijk weer met vier verdedigers kon worden gespeeld. In de verlenging echter werd Coman afgelost door Marcus Thuram.

De discussie tussen Deschamps en Coman werd duidelijk in beeld gebracht, met de verliezende bondscoach die uiteindelijk aan het langste eind trok. Deschamps kwam na afloop van het duel met Zwitserland, die na het nemen van strafschoppen te sterk bleken, kort terug op het incident met Coman. "Kingsley kampte met een dijbeenblessure. Hij wilde echter doorgaan, ondanks dat hij wist dat het moeilijk zou worden. Alleen willen is niet genoeg, je moet het ook kunnen", zo klonk het in de Franse media.

Het was voor de Franse buitenspeler sowieso geen geslaagd eindtoernooi. Tegen Duitsland (1-0) zat hij negentig minuten op de bank en de ontmoeting met Hongarije (1-1) miste de aanvaller omdat hij op een neer was gevlogen om zijn pasgeboren dochter te zien. Tegen Portugal (2-2) kreeg Corentin Tolisso de voorkeur van Deschamps op de rechterflank, al werd Coman als invaller nog wel speeltijd gegund.