Müller komt via Instagram terug op ‘dat ene moment’ tegen Engeland

Woensdag, 30 juni 2021 om 10:29 • Rian Rosendaal

Thomas Müller gaat woensdagochtend via Instagram door het stof. De aanvaller had Duitsland dinsdagavond op Wembley op gelijke hoogte kunnen brengen in de kraker tegen Engeland (2-0). Bij een 1-0 stand voor the Three Lions ging Müller alleen op doelman Jordan Pickford af, maar zijn inzet verdween langs de verkeerde kant van de paal. De teleurstelling en woede is een dag later nog niet gezakt bij de speler van Bayern München.

"Daar was het, dat ene moment dat je je uiteindelijk zult herinneren, dat ervoor zorgt dat je 's nachts in slaap valt", zo opent Müller zijn bericht op Instagram. "Het moment waar je voor werkt, traint en leeft als voetballer. Dat moment waarop je het in je eigen handen hebt om je elftal terug te brengen in een spannende knockout-wedstrijd en een hele natie in extase kan brengen. Deze kans krijgen en hem vervolgens niet benutten, dat doet ontzettend veel pijn. Het doet pijn voor de Duitse ploeg, mijn teamgenoten en onze trainer, die me allemaal het vertrouwen gaven om een dergelijk moment mogelijk te maken. Maar bovenal doet het pijn voor alle Duitse supporters die ons ondanks de lage verwachtingen hebben gesteund tijdens dit EK! Hartelijk dank daarvoor", zo besluit de schuldbewuste international van Duitsland.

Onder meer Franck Ribéry en Robert Lewandowski steken Müller door middel van bemoedigende emoji's een hart onder de riem. Ook het Instagram-account van Bayern laat de ongelukkige aanvaller niet vallen. "Kop omhoog, Thomas", zo luidt het advies. De fanclub van de nationale ploeg van Duitsland heeft eveneens troostende woorden voor de falende international. "We winnen en verliezen samen. Kop omhoog, Thomas Müller!" Veel fans zijn Müller ook genadig en daarbij wordt geregeld verwezen naar naar zijn aandeel in de wereldtitel van Duitsland in 2014.